Сегодня, 22 ноября, во всем мире отмечают Международный день сына. Это семейный праздник, который возник в 2014 году благодаря изданию Guardian News & Media Limited.

Оно в очередной раз напоминает нам о важности семейных связей, поддержке и понимании среди близких.

Международный день сына принято отмечать в тесном семейном кругу, наслаждаясь общением друг с другом. Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь внимательно относятся к отцу и матери.

По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем сына в открытках и СМС.

Поздравления с Международным днем сына в открытках

Поздравления с Международным днем сына в СМС

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Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

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Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

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Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

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В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!