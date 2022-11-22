Международный день сына ежегодно отмечается 22 ноября. Украина не стала исключением, и в 2022 года праздник приходится на вторник.
Самое время поздравить сыновей, которые только начинают свой жизненный путь, или уже стали опорой своей семьи, отцами, или даже дедушками. Суть праздника — сплотить семью, и напомнить о важности близких в сердце каждого человека.
Факты ICTV подготовили на Международный день сына поздравления в открытках и СМС, которые растопят сердце близким и знакомым. Теплые слова способны порадовать даже в самый пасмурный день.
***
Сыновья — это опора родителей, их гордость и надежда. Поэтому в этот праздник хочется пожелать, чтобы эта опора всегда была крепкой! Здоровья, удачи, счастья, благополучия, процветания и новых свершений и побед!
***
Сын — это надежда и гордость каждого родителя. Пусть эти светлые надежды оправдаются, а родители получат заслуженную благодарностью за воспитание настоящего мужчины. С днем сыновей!
***
Мой сынок, моя отрада,
Счастье жизни ты моей,
Я тебя поздравить рада
С праздником, Днем сыновей!
Пожелать хочу здоровья,
Чтоб хватило на сто лет,
И чтоб ты моей любовью
Был храним от зла и бед!
***
С днем сыновей тебя, любимый,
Родной, прекрасный, лучший сын.
Будь Господом всегда хранимый
И самым лучшим из мужчин!
Тебя люблю и обожаю,
Желаю лучшего в судьбе.
Пусть все возможности, удачи
Объятия распахнут тебе!
***
Дорогой мой, сын любимый,
Поздравляю я тебя,
Будь всегда здоров и весел,
Не сдавайся никогда,
В жизни разное бывает,
Ты запомни, мой сынок,
Мы всегда тебе поможем,
Знай, что ты не одинок!
***
Ноябрь уже почти закончился — самое время посмотреть на праздники первого месяца зимы. Декабрь принесет украинцам огромное количество важных дней, в том числе церковных и профессиональных. Польный календарь праздников декабря 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.