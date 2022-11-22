Международный день сына ежегодно отмечается 22 ноября. Украина не стала исключением, и в 2022 года праздник приходится на вторник.

Самое время поздравить сыновей, которые только начинают свой жизненный путь, или уже стали опорой своей семьи, отцами, или даже дедушками. Суть праздника — сплотить семью, и напомнить о важности близких в сердце каждого человека.

Факты ICTV подготовили на Международный день сына поздравления в открытках и СМС, которые растопят сердце близким и знакомым. Теплые слова способны порадовать даже в самый пасмурный день.

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Сыновья — это опора родителей, их гордость и надежда. Поэтому в этот праздник хочется пожелать, чтобы эта опора всегда была крепкой! Здоровья, удачи, счастья, благополучия, процветания и новых свершений и побед!

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Сын — это надежда и гордость каждого родителя. Пусть эти светлые надежды оправдаются, а родители получат заслуженную благодарностью за воспитание настоящего мужчины. С днем сыновей!

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Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада

С праздником, Днем сыновей!

Пожелать хочу здоровья,

Чтоб хватило на сто лет,

И чтоб ты моей любовью

Был храним от зла и бед!

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С днем сыновей тебя, любимый,

Родной, прекрасный, лучший сын.

Будь Господом всегда хранимый

И самым лучшим из мужчин!

Тебя люблю и обожаю,

Желаю лучшего в судьбе.

Пусть все возможности, удачи

Объятия распахнут тебе!

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Дорогой мой, сын любимый,

Поздравляю я тебя,

Будь всегда здоров и весел,

Не сдавайся никогда,

В жизни разное бывает,

Ты запомни, мой сынок,

Мы всегда тебе поможем,

Знай, что ты не одинок!

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Ноябрь уже почти закончился — самое время посмотреть на праздники первого месяца зимы. Декабрь принесет украинцам огромное количество важных дней, в том числе церковных и профессиональных. Польный календарь праздников декабря 2022 можно посмотреть на Фактах ICTV.