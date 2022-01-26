Ежегодно 26 января все страны отмечают Международный день таможенника. Это профессиональный праздник сотрудников таможенных служб.

Самое время поздравить всех тех, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому делу. Благодаря их действиям границу пересекают миллионы людей, различных товаров и посылок.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем таможенника в стихах и СМС, которые порадуют ваших знакомых и близких даже на расстоянии. Теплые слова способны зарядить позитивом надолго.

***

На таможне все спокойно,

Ведь таможенник не спит.

Непрестанно и достойно

За законностью блюдет.

Контрабанда не проскочит,

В документах — всё путем.

И не спит ни днем, ни ночью

Наш таможенный дозор.

День таможенника красным

Не учтен в календаре,

Хоть труд сложен и опасен,

Очень нужен он стране.

***

Поздравляю с Днем таможни,

Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,

И в почете будь везде,

Контрабанду в раз разнюхай,

Охраняй страны кордон,

И зарплатою огромной

Будь серьезно удивлен!

***

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,

Чтоб к целям не было помех!

***

На таможне круглый год

Служба верная идет,

И без пауз, остановок

Все идет по протоколу,

Все работники таможни

Деликатны, осторожны,

Наблюдательны и строги,

Не пропустят, чтоб в дорогу

Груз опасный полетел,

Не допустят беспредел.

Уваженье вам и слава,

И удача вам в награду

Будет каждому дана,

О вас помнит вся страна!

***

На таможне не до шуток,

Тут проверки и досмотр.

Отдыхать? Да ни минуты!

Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,

Мы спешим поздравить вас.

Подождёт контроль багажный

И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,

Ясных, солнечных всегда.

Частых премий вам внезапных,

И свершений дел достойных.

***

Ни грабительская банда,

Ни продуктов контрабанда

Не пройдут через границу,

Там таможенник таится.

Запрещённые предметы —

Алкоголь, ружьё, кастеты

Обнаружит он в два счёта,

Это же его работа.

Всем таможенникам — сил,

Каждый день чтоб добрым был,

Пассажиры уважали,

И доходы возрастали!

***

С Днем таможенника нынче

Поздравляем дружно вас,

Контрафакт и контрабанду

Видит пусть ваш зоркий глаз.

Сил желаю и здоровья,

В личной жизни понимания,

Будет счастье пусть огромным,

Вдохновляет пусть призвание.

***

История этого праздника началась в 1983 году в честь 30-летия со дня первого собрания Всемирной таможенной организации (ВТО). Сейчас она активно объединяет 183 государства. Украина не стала исключением — наша страна присоединилась к ВТО в 1992 году.

Этот день уже 39 лет напоминает общественности о важности таможни. Уже 26 января свой день отмечает около 800 тыс. сотрудников таможенных служб во всем мире.

В феврале 2022 года украинцы будут отмечать огромное количество праздников. К примеру, уже на14 февраля приходится День Святого Валентина, а на конец месяца — масляная неделя.

Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников февраля 2022 года.