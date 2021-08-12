Ежегодно 12 августа отмечают Международный день молодежи. Инициатива празднования принадлежит группе людей, которая в 1991 году собралась в Вене на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.
Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем молодежи в СМС.
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С Днем молодежи поздравляю!
Пусть юность ходит по пятам,
Приносит радости без края,
И дарит веру в чудеса.
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Молодежь гудит сегодня,
Отмечая праздник свой.
Погуляй и ты на славу,
Если сердцем молодой.
Пусть всегда желание будет
Развиваться и творить.
Я желаю быть счастливым,
Улыбаться и любить.
***
С Днем молодежи поздравляю,
Желаю сердцем не стареть,
Успехов вам и процветания,
И чтоб хотелось от счастья петь.
***
На земле лишь раз живем,
Это каждый твердо знает,
Нынче праздник — молодежь
День свой дружно отмечает.
Так давайте зажигать,
Танцевать и веселиться,
Свою молодость встречать
Лишь с улыбками на лицах!
***
Быть успешными желаю
Дорогая молодежь!
Никогда чтоб не встречали
Вы предательство и ложь.
Сегодня День молодежи существует, чтобы замечать и учитывать голоса, действия и инициативы молодых людей в политической, экономической и социальной жизни и процессах.
Третий месяц лета богат на праздники, более того, украинцы получат дополнительный выходной на День Независимости Украины.
Кроме того, в календаре на август 2021 немало и церковных праздников. Так, 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа — Ореховый Спас.
Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.