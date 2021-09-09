Ежегодно 9 сентября отмечают Международный день красоты. Праздник был основан комитетом эстетики и косметологии СИДЕСКО, в который входят лучшие косметологи с разных стран.
В этот день нужно поздравлять не только тех, кто имеет непосредственное отношение к красоте — косметологов, производителей косметики, пластических хирургов, но и остальных людей, поскольку красота есть в каждом из нас и во всем, что нас окружает. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем красоты в СМС и картинках.
Поздравления в СМС с Международным днем красоты
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К красоте стремятся люди,
Пусть же мир красивым будет.
Красота нас покоряет
И на подвиг вдохновляет.
Пусть же с вами навсегда
В жизни будет красота,
Пусть прекрасные мгновенья
Поднимают настроение!
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Красота живет в природе
И в растенье, и в цветке,
И в осенней непогоде,
И в весеннем ручейке.
Окружает нас повсюду,
Нужно только замечать,
А сегодня люди будут
Ее праздник отмечать.
Оглянись вокруг, повсюду
Столько много красоты,
Лишних слов писать не буду,
Будь красив и счастлив ты!
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Международный день красоты
Создан для тех, кто знает,
Что без красоты далеко не уйти,
Кто красоту всегда уважает!
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С днем красоты всемирным поздравляю!
Сегодня все должны быть хороши:
И девушки, и женщины постарше,
И девочки в детсаде — малыши!
Желаю быть тебе всегда чудесной
Снаружи и особенно внутри,
Цвети и радуй всех красой своею
И лучшее от жизни лишь бери!
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В Международный день красоты
Будьте ею всегда полны
Духовно и в обличии своем.
Пускай будет красивым каждый дом!
Давайте друг другу красоту дарить,
Добрее и светлее быть,
Пусть красота весь мир спасает,
Быть лучше людям помогает!
Поздравления в картинках с Международным днем красоты
В сентябре немало международных праздников. Так, например, 21 сентября — Международный день мира, 26 сентября — Всемирный день контрацепции, а 27 сентября — Всемирный день туризма. Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.