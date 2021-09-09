Ежегодно 9 сентября отмечают Международный день красоты. Праздник был основан комитетом эстетики и косметологии СИДЕСКО, в который входят лучшие косметологи с разных стран.

В этот день нужно поздравлять не только тех, кто имеет непосредственное отношение к красоте — косметологов, производителей косметики, пластических хирургов, но и остальных людей, поскольку красота есть в каждом из нас и во всем, что нас окружает. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем красоты в СМС и картинках.

Поздравления в СМС с Международным днем красоты

***

К красоте стремятся люди,

Пусть же мир красивым будет.

Красота нас покоряет

И на подвиг вдохновляет.

Пусть же с вами навсегда

В жизни будет красота,

Пусть прекрасные мгновенья

Поднимают настроение!

***

Красота живет в природе

И в растенье, и в цветке,

И в осенней непогоде,

И в весеннем ручейке.

Окружает нас повсюду,

Нужно только замечать,

А сегодня люди будут

Ее праздник отмечать.

Оглянись вокруг, повсюду

Столько много красоты,

Лишних слов писать не буду,

Будь красив и счастлив ты!

***

Международный день красоты

Создан для тех, кто знает,

Что без красоты далеко не уйти,

Кто красоту всегда уважает!

***

С днем красоты всемирным поздравляю!

Сегодня все должны быть хороши:

И девушки, и женщины постарше,

И девочки в детсаде — малыши!

Желаю быть тебе всегда чудесной

Снаружи и особенно внутри,

Цвети и радуй всех красой своею

И лучшее от жизни лишь бери!

***

В Международный день красоты

Будьте ею всегда полны

Духовно и в обличии своем.

Пускай будет красивым каждый дом!

Давайте друг другу красоту дарить,

Добрее и светлее быть,

Пусть красота весь мир спасает,

Быть лучше людям помогает!

Поздравления в картинках с Международным днем красоты

В сентябре немало международных праздников. Так, например, 21 сентября — Международный день мира, 26 сентября — Всемирный день контрацепции, а 27 сентября — Всемирный день туризма. Полный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.