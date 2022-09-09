Ежегодно 9 сентября отмечается ряд праздников — Международный день красоты, День тестировщика, День судоку, графического дизайнера, День памяти преподобного Пимена Великого и Пост Годолии.

Почему именно 9 сентября отмечают Международный день красоты — читайте в материале Фактов ICTV.

Международный день красоты: история праздника

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты Мисс Мира в Лондоне в апреле 1951 года.

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Всемирный день красоты — праздник, учрежденный Международным комитетом эстетики и косметологии CIDESCO в 1995 году.

Международный комитет эстетики и косметологии CIDESCO считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире. Учрежден Комитет был в Брюсселе в 1946 году.

С тех пор, 9 сентября в мире начали уважать все, что приносит эстетическое и моральное удовлетворение.

Именно в этот день принято проводить по всему миру конкурсы красоты разного масштаба, а также конгрессы и выставки с обсуждением ситуации в сфере красоты и новых технологий.

Каждые два года комитет вручает награды за достижения в сфере эстетики и косметологии.

Помимо конкурсов красоты, 9 сентября также проводят акции, фестивали, в которых принимают участие люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или являются своеобразной.

9 сентября — профессиональный праздник косметологов, производителей и продавцов косметики, пластических хирургов, работников модельного бизнеса и всех специалистов индустрии красоты.

Самые красивые люди 21 века — рейтинг

Проанализировав известные рейтинги, которые ежегодно составляют авторитетные издания и организации, к самым красивым людям 21 века следует отнеси:

Итальянскую актрису и модель Монику Беллуччи. В кино Беллуччи впервые появилась еще 1990 году, сыграв эпизодические роли сразу в двух картинах — Жизнь с сыновьями и Бандиты.

А первой серьезной ролью Моники стала невеста Дракулы в фильме Дракула Фрэнсиса Форда Копполы.

Красавица считается эталоном красоты и сексуальности.

Анджели Джоли — американская актриса, фотомодель, режиссер, амбассадорка доброй воли ЮНИСЕФ, лауреат двух премий Оскар, трех премий Золотой глобус и других.

Мало кто будет отрицать, что у Джоли есть фантастические внешние данные и большое, доброе сердце. Женщина активно занимается благотворительностью и участвует в работе волонтерских организаций.

Тилан Лина Роуз Блондо — французская фотомодель и актриса, которая заняла первое место в рейтинге самых Красивых людей мира 2018 года, который организовывал TC Candler.

Блондо стала известной еще в 6-летнем возрасте, когда получила титул Самая красивая девочка в мире — тогда ее детское фото стало вирусным в сети.

Дженнифер Лопес, также известная как Джей Ло, — американская певица, актриса, танцовщица, модельер, автор и продюсер.

Лопес часто попадает в рейтинг самых красивых и успешных женщин планеты. По итогам 2019 года красотка находится на седьмом месте рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых актеров — тогда ее заработок составил $47,5 млн.

Джулия Робертс — американская киноактриса и продюсер, самая оплачиваемая актриса мира.

Обладательница трех Золотых глобусов из восьми номинаций, номинантка четырех Academy Awards, обладательница премии Оскар Академии киноискусства США за работу в фильме Эрин Брокович.

Робертс неоднократно возглавляла разнообразные рейтинги красоты, поэтому ее смело можно отнести к самым красивым людям 21 века.

Что касается самых красивых мужчин мира, то по итогам рейтингов, к списку можно отнести:

Эдварда Томаса Гарди, более известного как Том Гарди — британский актер театра и кино, известен по главной роли в фильме Бронсон, а также благодаря участию в голливудских блокбастерах Звездный путь: Возмездие, Начало, Воин и тому подобное.

Гарди покорил сердца многих женщин, поэтому уверенно занимает место в списке самых красивых людей 21 века.

Пьер Ренье Стефано Казираги — младший сын и младший из троих детей Каролины, принцессы Ганновера, и ее второго мужа Стефано Казираги. Он внук по материнской линии Ренье III, принца Монако, и американской актрисы Грейс Келли.

Брэд Пит — американский актер, лауреат премий Оскар и Золотой глобус, Эмми, БАФТА и других. Сооснователь кинокомпании Plan B Entertainment.

Никто из женщин не будет спорить, что Пит имеет фантастические данные. Он покорил сердца большинства женщин за роли в фильмах Троя, Мистер и Миссис Смит, Бойцовский клуб.

Джейсон Стэйтем — английский актер, больше всего известный по фильмам режиссера Гая Ричи — Карты, деньги и два дымящихся ствола, Большой куш и Револьвер.

Этот красавец имеет прекрасные физические данные и хорошее актерское мастерство. Хоть снимается Стэйтем преимущественно в боевиках, все же смог стать любимцем большинства женщин.

Арми Гаммер — американский актер. Больше всего известен ролями в фильмах Социальная сеть и Назови меня своим именем, за которую получил номинацию на Золотой глобус.

Гаммер вошел в рейтинг TC Candler самых красивых мужчин 2018 года.