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Минимум времени и усилий: простой рецепт приготовления паски

21 апреля 2022, 12:10
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Минимум времени и усилий: простой рецепт приготовления паски

Паска — традиционная выпечка, которую принято готовить перед Пасхой. На сегодня существует множество рецептов и интерпретаций такого знакомого нам блюда. Однако не у каждой хозяйки есть много времени и сил на приготовление.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски, который требует минимум времени и усилий.

Простой рецепт паски

Для приготовления паски вам понадобится (на 10 порций):

  • Молоко — 100 мл;
  • Сахар — 0,5 стакана;
  • Сухие дрожжи — 10 г;
  • Подсолнечное масло — 50 г;
  • Маргарин — 50 г;
  • Цукаты — по вкусу;
  • Яйца — 3 штуки;
  • Изюм — 80 г;
  • Мука — 750 г;
  • Соль — 2 г.

Общее время приготовления простой паски — три часа.

Процесс приготовления паски на Пасху 2022:

  1. Просеиваем 750 г муки.
  2. Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов.
  3. В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем.
  4. Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи.
  5. Оставляем опару минут на 40 доходить.
  6. Заливаем 80 г изюма горячей водой.
  7. Растапливаем 50 г маргарина.
  8. Разбиваем три яйца в глубокую посуду, взбиваем.
  9. Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая.
  10. Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем.
  11. Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния.
  12. Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем.
  13. Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут.
  14. После того как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут.
  15. Не забудьте смазать формы растительным маслом.

Глазурь для паски из маршмэллоу

Качественная глазурь для кулича из маршмэллоу будет маскировать все недостатки на поверхности выпечки. Также она не должна крошиться и осыпаться. Чтобы приготовить такую глазурь, нужно следовать рекомендациям и рецепту.

Смотрите пошаговый рецепт глазури из маршмэллоу для паски в материале Фактов ICTV.

Теги
Пасха, Кулінарні рецепти
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