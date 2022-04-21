Паска — традиционная выпечка, которую принято готовить перед Пасхой. На сегодня существует множество рецептов и интерпретаций такого знакомого нам блюда. Однако не у каждой хозяйки есть много времени и сил на приготовление.
Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски, который требует минимум времени и усилий.
Простой рецепт паски
Для приготовления паски вам понадобится (на 10 порций):
- Молоко — 100 мл;
- Сахар — 0,5 стакана;
- Сухие дрожжи — 10 г;
- Подсолнечное масло — 50 г;
- Маргарин — 50 г;
- Цукаты — по вкусу;
- Яйца — 3 штуки;
- Изюм — 80 г;
- Мука — 750 г;
- Соль — 2 г.
Общее время приготовления простой паски — три часа.
Процесс приготовления паски на Пасху 2022:
- Просеиваем 750 г муки.
- Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов.
- В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем.
- Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи.
- Оставляем опару минут на 40 доходить.
- Заливаем 80 г изюма горячей водой.
- Растапливаем 50 г маргарина.
- Разбиваем три яйца в глубокую посуду, взбиваем.
- Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая.
- Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем.
- Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния.
- Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем.
- Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут.
- После того как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут.
- Не забудьте смазать формы растительным маслом.
Глазурь для паски из маршмэллоу
Качественная глазурь для кулича из маршмэллоу будет маскировать все недостатки на поверхности выпечки. Также она не должна крошиться и осыпаться. Чтобы приготовить такую глазурь, нужно следовать рекомендациям и рецепту.
Смотрите пошаговый рецепт глазури из маршмэллоу для паски в материале Фактов ICTV.