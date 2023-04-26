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Крепких нервов и уважения начальства! История праздника День секретаря и поздравления

26 апреля 2023, 07:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День секретаря 2023
Источник: Pexels

26 апреля отмечают Международный день секретаря. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на среду последней полной недели апреля.

Это праздник тех, кто является неотъемлемым помощником руководителей компаний, государственных организаций, занимается делопроизводством и отвечает за роботу офиса.

По случаю праздника Факты ICTV решили рассказать его краткую историю, а также подготовили поздравления с Днем секретаря 2023.

День секретаря 2023 — история

Впервые День секретаря отметила в 1952 году  Национальная ассоциация секретарей США. Цель праздника — оценить вклад работников этой сферы и популяризовать ее среди населения.

В 2000 году праздник приобрел более официальное название — День профессиональных административных работников. Несмотря на то, что День секретаря больше всего отмечают в США, что логично, подхватили его и другие страны. В некоторых он празднуется в другой день.

Ошибочно считать, что секретарь — тот, кто просто отвечает на звонки и ведет график шефа. Сейчас эта профессия куда серьезнее и стала популярной, а потому и требования к ней соответствующие.

День профессиональных административных работников празднуют секретари, офис-менеджеры, помощники руководителей, ассистенты, референты, спичрайтеры, стенографисты и другие люди, которые зачастую работают в офисе.

Поздравления с Днем секретаря 2023 в СМС

***

В этот день такой чудесный
Поздравляем мы тебя
С этим праздником прелестным,
С этим Днем секретаря!
Пусть прекрасная улыбка
Лишь сияет на лице,
Будь всегда такой же милой,
И, конечно, лучше всех!

***

В славный День секретаря,
Откровенно говоря,
Восхищаемся тобой
И твоею красотой!

Все тебя мы поздравляем,
Счастья личного желаем,
На работе лучшей быть,
Фирме преданно служить!

***

С Днем секретаря поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам бумаг поток, вопросов
И решений по плечу.

Нервов крепких вам желаю,
Чтоб начальство уважало,
И за классную работу
Чаще бонусы давало.

***

В этот день такой чудесный
Поздравляем мы тебя
С этим праздником прелестным,
С этим Днем секретаря!
Пусть прекрасная улыбка
Лишь сияет на лице,
Будь всегда такой же милой,
И, конечно, лучше всех!

***

Документы, почту, факсы,
Успевает отправлять,
И различные бумаги
Отправляет на печать!

Мы желаем лишь успехов
В этот День секретаря,
Больше радости и смеха
В жизни будет у тебя!

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