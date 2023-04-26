26 апреля отмечают Международный день секретаря. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на среду последней полной недели апреля.

Это праздник тех, кто является неотъемлемым помощником руководителей компаний, государственных организаций, занимается делопроизводством и отвечает за роботу офиса.

По случаю праздника Факты ICTV решили рассказать его краткую историю, а также подготовили поздравления с Днем секретаря 2023.

День секретаря 2023 — история

Впервые День секретаря отметила в 1952 году Национальная ассоциация секретарей США. Цель праздника — оценить вклад работников этой сферы и популяризовать ее среди населения.

В 2000 году праздник приобрел более официальное название — День профессиональных административных работников. Несмотря на то, что День секретаря больше всего отмечают в США, что логично, подхватили его и другие страны. В некоторых он празднуется в другой день.

Ошибочно считать, что секретарь — тот, кто просто отвечает на звонки и ведет график шефа. Сейчас эта профессия куда серьезнее и стала популярной, а потому и требования к ней соответствующие.

День профессиональных административных работников празднуют секретари, офис-менеджеры, помощники руководителей, ассистенты, референты, спичрайтеры, стенографисты и другие люди, которые зачастую работают в офисе.

Поздравления с Днем секретаря 2023 в СМС

***

В этот день такой чудесный

Поздравляем мы тебя

С этим праздником прелестным,

С этим Днем секретаря!

Пусть прекрасная улыбка

Лишь сияет на лице,

Будь всегда такой же милой,

И, конечно, лучше всех!



***

В славный День секретаря,

Откровенно говоря,

Восхищаемся тобой

И твоею красотой!

Все тебя мы поздравляем,

Счастья личного желаем,

На работе лучшей быть,

Фирме преданно служить!

***

С Днем секретаря поздравить

Я сегодня вас хочу,

Вам бумаг поток, вопросов

И решений по плечу.

Нервов крепких вам желаю,

Чтоб начальство уважало,

И за классную работу

Чаще бонусы давало.



***

В этот день такой чудесный

Поздравляем мы тебя

С этим праздником прелестным,

С этим Днем секретаря!

Пусть прекрасная улыбка

Лишь сияет на лице,

Будь всегда такой же милой,

И, конечно, лучше всех!



***

Документы, почту, факсы,

Успевает отправлять,

И различные бумаги

Отправляет на печать!

Мы желаем лишь успехов

В этот День секретаря,

Больше радости и смеха

В жизни будет у тебя!

