26 апреля отмечают Международный день секретаря. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на среду последней полной недели апреля.
Это праздник тех, кто является неотъемлемым помощником руководителей компаний, государственных организаций, занимается делопроизводством и отвечает за роботу офиса.
По случаю праздника Факты ICTV решили рассказать его краткую историю, а также подготовили поздравления с Днем секретаря 2023.
День секретаря 2023 — история
Впервые День секретаря отметила в 1952 году Национальная ассоциация секретарей США. Цель праздника — оценить вклад работников этой сферы и популяризовать ее среди населения.
В 2000 году праздник приобрел более официальное название — День профессиональных административных работников. Несмотря на то, что День секретаря больше всего отмечают в США, что логично, подхватили его и другие страны. В некоторых он празднуется в другой день.
Ошибочно считать, что секретарь — тот, кто просто отвечает на звонки и ведет график шефа. Сейчас эта профессия куда серьезнее и стала популярной, а потому и требования к ней соответствующие.
День профессиональных административных работников празднуют секретари, офис-менеджеры, помощники руководителей, ассистенты, референты, спичрайтеры, стенографисты и другие люди, которые зачастую работают в офисе.
Поздравления с Днем секретаря 2023 в СМС
***
В этот день такой чудесный
Поздравляем мы тебя
С этим праздником прелестным,
С этим Днем секретаря!
Пусть прекрасная улыбка
Лишь сияет на лице,
Будь всегда такой же милой,
И, конечно, лучше всех!
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В славный День секретаря,
Откровенно говоря,
Восхищаемся тобой
И твоею красотой!
Все тебя мы поздравляем,
Счастья личного желаем,
На работе лучшей быть,
Фирме преданно служить!
***
С Днем секретаря поздравить
Я сегодня вас хочу,
Вам бумаг поток, вопросов
И решений по плечу.
Нервов крепких вам желаю,
Чтоб начальство уважало,
И за классную работу
Чаще бонусы давало.
***
В этот день такой чудесный
Поздравляем мы тебя
С этим праздником прелестным,
С этим Днем секретаря!
Пусть прекрасная улыбка
Лишь сияет на лице,
Будь всегда такой же милой,
И, конечно, лучше всех!
***
Документы, почту, факсы,
Успевает отправлять,
И различные бумаги
Отправляет на печать!
Мы желаем лишь успехов
В этот День секретаря,
Больше радости и смеха
В жизни будет у тебя!