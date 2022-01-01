Уже совсем скоро Рождество, а подготовка и составление праздничного меню занимает слишком много времени? Мы поможем вам с выбором блюд.

Садиться за стол принято с восходом первой звезды. На рождественском столе обязательно должна гореть свеча как символ глубокой веры в Бога. А еще нужна соль, которая дополняет блюда и символизирует гармонию. На праздничном столе на Рождество обязательно должно быть 12 блюд в честь 12 апостолов Христа. Варианты некоторых из этих блюд можно найти в нашем материале.

1. Рождественская кутья

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Ингредиенты:

Перловка – 200 г (1 стакан 200 мл)

Мак – 100 г

Орехи — 100 г

Изюм — 100 г

Мед – по вкусу

Соль

Способ приготовления

Перловую крупу замачиваем в воде на шесть часов или на ночь, предварительно хорошо промыв. Затем снова хорошо моем, заливаем водой и варим 20-25 минут до мягкости. После закипания солим. Сваренную крупу пересыпаем в дуршлаг, чтобы из нее стекла вся лишняя жидкость, если таковая осталась.

Мак заливаем 200 мл воды и варим на умеренном огне без кипения 20 минут. Если в маке осталась жидкость, тоже высыпает его на дуршлаг, чтобы она стекла. Перебиваем мак блендером или пропускаем через мясорубку, или толчем с сахаром в ступке.

Изюм запариваем кипятком на 10 минут. Обсушиваем бумажными полотенцами. Орехи крупно рубим, обжариваем на сковороде. По желанию очищаем от шелухи, после обжаривания она хорошо отходит. В большой миске смешиваем крупу, изюм, мед и орехи. Часть изюма и орехов оставляем для украшения. Добавляем мед или сахар по вкусу.

2. Рождественский кекс

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 4 шт.

Кокосовая стружка — 100 г

Сливочное масло — 150 г

Сахар — 50 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Цедра апельсина – 2 ст.

Сухофрукты или цукаты – 200 г

Способ приготовления

Сухофрукты замачиваем в горячей воде на 40 минут. Тем временем готовим тесто. Смешиваем муку, разрыхлитель, кокосовую стружку и цедру апельсина. Отдельно взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и яйцами. После добавления каждого яйца – взбиваем миксером/блендером. Соединяем сухую и масляно-яичную смеси. Добавляем сухофрукты. Смазываем форму растительным маслом, выкладываем тесто. Выпекаем при 170 °C 50-60 минут.

Украшаем кекс: 150 г сахарной пудры смешиваем с 2,5 ст. л. кипятка. Украшаем кекс глазурью. Можно добавить любые ягоды или орехи.

3. Яблоки в слоеном тесте

Очень оригинальные и эффектные яблочки, а главное — для их приготовления требуется минимум усилий и времени. Идеальный вариант, когда через час ждете гостей, а к чаю ничего нет.

Ингредиенты:

Яблоки — 4-6 шт.

Упаковка бездрожжевого слоеного теста

Корица

Тростниковый сахар

Яйцо для смазки

Способ приготовления

Яблоки очищаем от кожуры, разрезаем пополам, затем нарезаем половинки тонкими пластинками и посыпаем корицей, потом сахаром. Тесто размораживаем согласно инструкции, слегка раскатываем и выкладываем на него половинки яблок. Обрезаем в форме яблочка.

Формируем из теста листики и прикрепляем к яблокам. Обильно смазываем яйцом и запекаем в духовке при 170-180 °C до золотистого цвета.

4. Утка с яблоками

Ингредиенты:

Утка – 2 кг

Яблоки кислые – 4-6 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Черный молотый перец – по вкусу

Соль – 2 ч. л. с горкой

Способ приготовления

Утку хорошо моем, удаляем перышки с помощью пинцета, удаляем копчиковую железу полностью. Просушиваем утку бумажными полотенцами. Измельчаем чеснок, добавляем соль, черный молотый перец. Намазываем утку полученной пастой снаружи и внутри, даем промариноваться 2-3 часа при комнатной температуре. Если утка молодая, этого времени будет достаточно.

Под действием соли утка пустит сок, поэтому снова ее просушиваем бумажными полотенцами, перекладываем в рукав для запекания, вокруг нее раскладываем половинки яблок, две четвертинки кладем внутрь, лапки можно связать с помощью нити. Запекаем 1,5 часа при температуре 180 °C на уровне чуть ниже среднего.

Раскрываем рукав. Перемещаем противень с уткой чуть выше и запекаем еще 15 минут, чтобы придать ей румяную корочку, за это время несколько раз смазываем утку выделившимся соком. Также можно выложить вокруг нее новые четвертинки яблок, потому что выпекавшиеся с уткой за 1,5 часа потеряли свою форму и отдали весь сок и аромат утке.

5. Рождественский штоллен

Ингредиенты:

Молоко теплое – 100 г

Яйцо крупное – 1 шт.

Сливочное масло – 70 г + 30 г для пропитки

Сахар – 70 г + 20 г ванильного сахара

Мука – 250 г

Дрожжи живые – 20 г

Цедра одного апельсина или большого мандарина

Корица – 0,25-0,5 ч. л.

Соль – одна треть ч. л.

Смесь цукатов, орехов и сухофруктов – 150 г (залить ромом 50 г) + 1 ст. л. муки

Сахарная пудра – 30-40 г

Способ приготовления

Сухофрукты и цукаты заливаем ромом и даем настояться. В теплое молоко добавляем дрожжи, чуть-чуть сахара от общего количества, 3 ст. л. муки. Перемешиваем, оставляем в теплом месте на 10-15 минут. Опара должна подойти. Если опара не подошла, дрожжи попались некачественные и дальше продолжать приготовление нет смысла.

В подошедшую опару добавляем яйцо, соль, цедру апельсина, сахар, ванильный сахар, муку. Вымешиваем 5-7 минут до однородности. Сухофрукты и цукаты просушиваем, добавляем 1 ст. л. муки, вмешиваем сухофрукты и цукаты в тесто.

Тесто кладем в миску, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место примерно на час. Тесто должно хорошо подойти, увеличиться в объеме не менее, чем в два раза. На пергаменте формируем из теста штоллен. Накрываем пищевой пленкой и даем подойти в течение 25-30 минут. Выпекаем в предварительно прогретой до 160 °C духовке 45-60 минут. На деревянной шпажке не должно быть остатка сырого теста.

Достаем штоллен из духовки и сразу обильно смазываем сливочным маслом и посыпаем сахарной пудрой. По правилам, нужно упаковать его в пергамент, затем в фольгу и оставить в холодильнике для созревания на 2-4 недели. За то время он станет более твердым, но гораздо более ароматным. Если планируете оставлять на созревание, тогда масло для смазки нужно брать топленое, потому что обычное масло может прогоркнуть.

6. Рыба в соусе

Ингредиенты:

Красная рыба – 2 стейка

Чеснок – 1 зубчик

Растительное масло – 2 ст. л.

Помидоры черри – 150 г

Шпинат — пучок средний

Сливки 10% – 200 мл

Способ приготовления

Стейки моем, обсушиваем, приправляем специями. На растительном масле обжариваем рыбку с двух сторон. Готовую рыбку выкладываем на тарелку. Слегка обжариваем мелко рубленый чеснок, сразу добавляем помидоры черри, добавляем шпинат крупно нарезанный, перемешиваем, добавляем сухие травы. Заливаем сливки, солим по вкусу, выкладываем рыбку и тушим под крышкой не больше 3-4 минут.