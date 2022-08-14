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Медовый Спас 2022: поздравления в Viber

14 августа 2022, 06:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Медовый Спас 2022: поздравления в Viber

Медовый Спас в Украине ежегодно отмечается верующими ежегодно 14 августа. С Маковеем также начинается Успенский пост, который закончится 28 августа.

Самое время поздравить своих близких и знакомых, а также освятить мак, цветы и воду. После похода в церковь можно провести вечер в кругу друзей за столом.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Медовым Спасом в Viber, которые порадуют родных людей даже на расстоянии. Чтить традиции можно даже в непростые времена для всех нас.

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***

Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!

Медовий Спас

***

Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!

Медовий Спас

***

С праздником большим всех вас!
К нам пришел Медовый Спас:
Мед сегодня освящаем,
Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,
Медовик и пироги.
Пусть святой волшебный мед
Вам здоровье принесет!

Медовий Спас

***

В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!

Медовий Спас

***

На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!

Медовий Спас

***

Конец лета уже близок — первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством церковных праздников. К примеру, в средине месяца будет отмечаться Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.

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Теги
Медовий Спас Привітання Поздравления с праздниками
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