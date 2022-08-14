Медовый Спас в Украине ежегодно отмечается верующими ежегодно 14 августа. С Маковеем также начинается Успенский пост, который закончится 28 августа.

Самое время поздравить своих близких и знакомых, а также освятить мак, цветы и воду. После похода в церковь можно провести вечер в кругу друзей за столом.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Медовым Спасом в Viber, которые порадуют родных людей даже на расстоянии. Чтить традиции можно даже в непростые времена для всех нас.

Сейчас смотрят

***

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

***

Наступил Медовый Спас,

Поздравляю с этим вас!

Чтобы вы в достатке жили,

Все б имели про запас.

Пусть преграды не пугают,

А лишь только закаляют.

Счастья многие лета,

Быть здоровыми всегда!

***

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мед сегодня освящаем,

Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мед

Вам здоровье принесет!

***

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

***

На дворе Медовый Спас,

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

***

Конец лета уже близок — первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством церковных праздников. К примеру, в средине месяца будет отмечаться Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.