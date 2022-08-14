Медовый Спас в Украине ежегодно отмечается верующими ежегодно 14 августа. С Маковеем также начинается Успенский пост, который закончится 28 августа.
Самое время поздравить своих близких и знакомых, а также освятить мак, цветы и воду. После похода в церковь можно провести вечер в кругу друзей за столом.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Медовым Спасом в Viber, которые порадуют родных людей даже на расстоянии. Чтить традиции можно даже в непростые времена для всех нас.
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Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
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Наступил Медовый Спас,
Поздравляю с этим вас!
Чтобы вы в достатке жили,
Все б имели про запас.
Пусть преграды не пугают,
А лишь только закаляют.
Счастья многие лета,
Быть здоровыми всегда!
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С праздником большим всех вас!
К нам пришел Медовый Спас:
Мед сегодня освящаем,
Жизни сладкой всем желаем.
На столе будут блины,
Медовик и пироги.
Пусть святой волшебный мед
Вам здоровье принесет!
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В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
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На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!
С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!
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Конец лета уже близок — первый месяц осени порадует украинцев огромным количеством церковных праздников. К примеру, в средине месяца будет отмечаться Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября можно на Фактах ICTV.