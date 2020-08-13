Медовый Спас (Маковея) украинцы отмечают 14 августа.

Ежегодно веряне празднуют три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый.

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В 2020 году Маковея приходится на пятницу, и в этот день чтят память Животворящего Креста Господня, Образ Спасителя, а также икону Владимирской Божьей Матери.

На Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев из Ветхого Завета — мучеников Макавеев.

По давним традициям, в этот праздник делали маковейные венки из полевых цветов. Их плели из 17 трав, которые перевязывали красной лентой, высушивали и освящали в церкви. Они служили оберегами от злых сил. В храм для освящения также брали мед, воду и мак.

На Маковея принято благодарить за работу пчеловодов, которые старательно собирают медовый урожай. Люди пекут медовые пряники, блины с маком и медом, пироги.

По традициям, 14 августа люди погружаются в воду, чтобы смыть все грехи и укрепить свое здоровье. После этого праздника купаться было нельзя, так как вода в реках и водоемах начинала цвести.

В селе Медовый Спас знаменовал начало жатвы. Селяне начинали готовить хлева для нового урожая хлеба.

Когда Яблочный Спас

В 2020 году Яблочный Спас празднуют 19 августа.

Второй спас является непереходным церковным праздником, поэтому каждый год он отмечается в одну и ту же дату. В этот день украинцы освящают яблоки, различные фрукты, которые нельзя было есть до Яблочного Спаса.