День влюбленных уже очень скоро – 14 февраля. Подарок для любимой или любимого – едва ли не самая ответственная вещь. Классно, если вы уже знаете, что презентуете своему партнеру, но когда четких намеков нет, это уже другой вопрос.

Ведущий нового канала Александр Педан поделился полезными рекомендациями. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV он назвал топ подарков, которые можно преподнести любимому человеку на День святого Валентина.

— Я спросил своих подписчиков в Instagram о вариантах подарков на 14 февраля, — сказал шоумен.

Среди самых прикольных Александр выделил большой букет вкусностей, электронную книгу, сертификат в SPA-салон, смарт-часы, огромный букет тюльпанов, сеанс массажа, прогулку верхом и сертификат на картинг.

Также он отметил, что у него есть и свои идеи – карта мира, которую можно повесить на стену и отмечать потом места, где вы бывали.

— Совместное дело объединяет, а общий спорт – очень объединяет. Организуйте поход, например, на скалодром. Прикольная активность. Не забывайте и о кино. Вроде бы банально, но, согласитесь, очень романтично. Особенно круто, если поддержите наши украинские фильмы, — подчеркнул Александр.

Ранее мы также делились идеями свиданий на День святого Валентина от других звезд украинского шоу-бизнеса. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV певец Позитив сказал, что его идеальный сценарий празднования Дня всех влюбленных – остаться вдвоем в домашней атмосфере.

Какие рекомендации дали другие звезды украинского шоу-бизнеса – читайте на Фактах ICTV.