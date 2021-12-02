Рисунок новогоднего дерева на ногтях вызывает положительные эмоции и смотрится очень празднично. Существует огромное количество способов сделать маникюр с елкой на Новый год 2022: с помощью клейкой ленты, кисти или страз. Рассмотрим каждый из вариантов подробнее.

Елочка из страз

Тренд 2021 — 2022 годов – маникюр, инкрустированный стразами. Почему бы не применить эту тенденцию в новогоднем маникюре? Тем более, что она не требует навыков художественного маникюра – елочку из страз выложить просто.

Для этого нужно нанести сначала базу и цветное покрытие. Далее к непросохшему топу крепятся стразы, в виде треугольника. Полученная композиция сушится под лампой. Затем тонкой кисточкой нужно обвести топом каждый страз и еще раз зафиксировать под лампой.

Елочка с помощью кисти

Cамые оригинальные идеи маникюра требуют мастерства и создаются с помощью тонкой кисти с длинным ворсом. Чтобы рисунок не растекался, специалисты рекомендуют использовать гель-краску, которая отличается более густой консистенцией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЕЛЬ ЛАК ПЕНЗА МАНИКЮР (@denisova_nailartist) 12 Дек 2019 в 10:40 PST

Елочка с помощью клейкой ленты

Специальный скотч или клейкая лента также помогут создать маникюр с изображением елки. Для этого наклейте бумагу, оставляя на ногте небольшие треугольники. Затем закрасьте пробелы другим оттенком лака, подсушите и снимите вспомогательные элементы. Получившийся узор можно украсить блестками, стразами или просто небольшими белыми точками, которые будут символизировать елочные игрушки.