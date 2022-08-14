Медовый Спас, или же Маковей отмечают ежегодно 14 августа. В 2022 году этот церковный праздник приходится на воскресенье.
Самое время сходить в церковь, посвятить цветы, воду и мак, а затем расслабиться в кругу семьи за семейным столом.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Маковеем в СМС, которые порадуют близких и друзей теплым словом. Пусть конец лета не даст заскучать, и принесет только теплую осень.
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Спасов мед – целебный и сладкий! Пусть жизнь твоя принесет тебе как можно больше сладости и радости, и пусть Медовый Спас прогонит из нее всякие гадости!
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Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
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Пусть медок на Спас будет полон сладости и непременно прогонит из вашей жизни все-все гадости. Вставайте скорее на Медовый Спас и веселитесь, радуйтесь новому дню и вкусному празднику! Поздравляем с Маковеем!
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Первый Спас — Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
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Пусть Медовый Спас своей сладостью и пользой прогонит все боли и пусть в твоей жизни наступит самое настоящее раздолье! Желаю всевозможных успехов на трудном жизненном пути, а также – желаю найти свое счастье! Поздравляю от всей души!
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Сентябрь уже совсем близко — первый месяц осени принесет украинцам огромное количество праздников. К примеру, совсем скоро многие будут отмечать Рождество Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников можно на Фактах ICTV.