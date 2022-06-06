6 июня в Украине отмечается День журналиста. В 2022 году праздник приходится на понедельник.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто помогает освещать важные события, которые происходят вокруг нас. В условиях войны, эта профессия может быть очень опасной, но мастера своего дела сделают все, чтобы раскрыть всю правду и донести ее миллионам людей.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем журналиста в СМС, которые порадуют ваших знакомых, работающих в прессе. Теплые слова могут поднять настроение и замотивировать на совершение великих дел.

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С днем журналиста Украины

Готовы все поздравить вас.

Чтоб цели были все едины,

Их добиваться каждый раз.

Вы у порога страны судеб,

Оценят это пусть все люди.

А ваша жизнь чудесной, светлой

И радостной всегда пусть будет.

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В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли!

***

Перед тобою – белый чистый лист

И в диктофоне м свежий репортаж,

Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,

И в этом твоя жизнь и твой кураж!

***

Журналист! Тебе сегодня слава!

Журналист — тебя поздравить рады.

Если где случилась вдруг сенсация,

Сразу что-то попадет же в номинацию.

Статью ты вовремя опубликуешь,

И настроение ты всем диктуешь!

Поздравляем мы тебя и не ставим точек,

Пусть все будет хорошо — будет как ты хочешь!

***

Журналисты Украины – поздравляем вас!

Пусть настигнет поздравленье в этот день и час

Тех кто не жалея жизни и душой светясь

С новостями и событиями знакомит нас!

***

Ворох свежих новостей

Ты отыщешь всех быстрей,

Ты – чудесный журналист,

Мудрец и авантюрист,

Нет запретов для тебя!

И сегодня мы, любя,

Поздравляем с торжеством,

Восхищаясь мастерством

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Июнь порадует украинцев огромным количеством других важных праздников. 12 числа наступит Троица, а на конец месяца приходится День Конституции Украины. Ознакомиться с подробным календарем праздников июня 2022 можно на Фактах ICTV.