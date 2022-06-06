6 июня в Украине отмечается День журналиста. В 2022 году праздник приходится на понедельник.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто помогает освещать важные события, которые происходят вокруг нас. В условиях войны, эта профессия может быть очень опасной, но мастера своего дела сделают все, чтобы раскрыть всю правду и донести ее миллионам людей.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем журналиста в СМС, которые порадуют ваших знакомых, работающих в прессе. Теплые слова могут поднять настроение и замотивировать на совершение великих дел.
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С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.
Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.
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В сей день хотим мы пожелать
Побольше новых встреч,
Пусть лаконичной и полезной
Будет ваша речь!
Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли
Быть независимыми и свободными могли!
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Перед тобою – белый чистый лист
И в диктофоне м свежий репортаж,
Ты по призванью, как по зову сердца – журналист,
И в этом твоя жизнь и твой кураж!
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Журналист! Тебе сегодня слава!
Журналист — тебя поздравить рады.
Если где случилась вдруг сенсация,
Сразу что-то попадет же в номинацию.
Статью ты вовремя опубликуешь,
И настроение ты всем диктуешь!
Поздравляем мы тебя и не ставим точек,
Пусть все будет хорошо — будет как ты хочешь!
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Журналисты Украины – поздравляем вас!
Пусть настигнет поздравленье в этот день и час
Тех кто не жалея жизни и душой светясь
С новостями и событиями знакомит нас!
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Ворох свежих новостей
Ты отыщешь всех быстрей,
Ты – чудесный журналист,
Мудрец и авантюрист,
Нет запретов для тебя!
И сегодня мы, любя,
Поздравляем с торжеством,
Восхищаясь мастерством
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Июнь порадует украинцев огромным количеством других важных праздников. 12 числа наступит Троица, а на конец месяца приходится День Конституции Украины. Ознакомиться с подробным календарем праздников июня 2022 можно на Фактах ICTV.