День программиста в 2022 году в Украине отмечают 13 сентября. В этот раз праздник приходится на вторник.
Самое время поздравить тех, кто продолжает двигать человечество в будущее. Цифровизация услуг и возможностей заметно улучшила комфорт нашей жизни. Работа банков, различных программ в смартфоне — все это заслуги программистов, которые учат устройства работать корректно, занимаясь вычислением.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем программиста в открытках и СМС, которые порадуют мастеров своего дела с важным праздником. Теплые слова способны вдохновить и поднять настроение.
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Программист – народ тяжелый!
Много ест и мало спит!
За компьютером – веселый!
Ну, а в жизни он молчит!
Программер ты настоящий,
Кодом писана душа!
Пусть же будет тебе слаще
Жить и спать прям у компа!
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Программисты — это супер!
Асы офисных программ!
Им и браузер доступен,
Ходят в сети по делам,
И программно все читают
Через мессенджер вещают,
Знают сборок всех аспект,
Им за всё большой респект!
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Твоя профессия такая —
Случайным людям здесь не место!
Лишь тот, кто в этом понимает,
Способен справиться чудесно!
Желаю, программист, удачи,
Функционировать отлично,
Справляться с каждою задачей
И зарабатывать прилично!
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Кто программный код напишет,
Кто в нюансах разберется?
Интеллект вам послан свыше —
Все прекрасно удается!
Я сегодня поздравляю
Программиста, и желаю,
Чтобы жили, бед не зная,
И в делах преуспевая!
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Программист, поздравленья мои
Ты в свой праздник сейчас принимай!
Чтоб мечты исполнялись твои,
Своих целей всегда достигай!
Пусть успех непременно придет!
Без сомненья, достоин его!
Пусть всегда только лучшее ждет!
В своем деле добьешься всего!
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День программиста в Украине ежегодно отмечают на 256 календарный день. Число выбрали неслучайно. 256 — это количество значений в одном байте — единице хранения цифровой информации.
Сентябрь уже радует нас своими праздниками — первый месяц осени подготовил огромное количество важных дней, которые лучше всего провести вместе с близкими или в кругу друзей. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.