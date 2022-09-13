День программиста в 2022 году в Украине отмечают 13 сентября. В этот раз праздник приходится на вторник.

Самое время поздравить тех, кто продолжает двигать человечество в будущее. Цифровизация услуг и возможностей заметно улучшила комфорт нашей жизни. Работа банков, различных программ в смартфоне — все это заслуги программистов, которые учат устройства работать корректно, занимаясь вычислением.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем программиста в открытках и СМС, которые порадуют мастеров своего дела с важным праздником. Теплые слова способны вдохновить и поднять настроение.

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***

Программист – народ тяжелый!

Много ест и мало спит!

За компьютером – веселый!

Ну, а в жизни он молчит!

Программер ты настоящий,

Кодом писана душа!

Пусть же будет тебе слаще

Жить и спать прям у компа!

***

Программисты — это супер!

Асы офисных программ!

Им и браузер доступен,

Ходят в сети по делам,

И программно все читают

Через мессенджер вещают,

Знают сборок всех аспект,

Им за всё большой респект!

***

Твоя профессия такая —

Случайным людям здесь не место!

Лишь тот, кто в этом понимает,

Способен справиться чудесно!

Желаю, программист, удачи,

Функционировать отлично,

Справляться с каждою задачей

И зарабатывать прилично!

***

Кто программный код напишет,

Кто в нюансах разберется?

Интеллект вам послан свыше —

Все прекрасно удается!

Я сегодня поздравляю

Программиста, и желаю,

Чтобы жили, бед не зная,

И в делах преуспевая!

***

Программист, поздравленья мои

Ты в свой праздник сейчас принимай!

Чтоб мечты исполнялись твои,

Своих целей всегда достигай!

Пусть успех непременно придет!

Без сомненья, достоин его!

Пусть всегда только лучшее ждет!

В своем деле добьешься всего!

***

День программиста в Украине ежегодно отмечают на 256 календарный день. Число выбрали неслучайно. 256 — это количество значений в одном байте — единице хранения цифровой информации.

Сентябрь уже радует нас своими праздниками — первый месяц осени подготовил огромное количество важных дней, которые лучше всего провести вместе с близкими или в кругу друзей. Ознакомиться с полным календарем праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.