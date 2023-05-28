4 июня православные христиане отмечают важный церковный праздник — Троицу. Традиционно, он приходится на 50-й день после Пасхи, которая в 2023 году припала на 16 апреля.
В этот день принято идти в церковь, а уже после — отмечать праздник в кругу близких и друзей, наслаждаться компанией за столом со вкусными блюдами и радоваться наступлению лета.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Троицей в открытках, СМС и прозе, чтобы поднять настроение близким в любой ситуации.
Поздравления с Троицей в прозе
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Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
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Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!
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Поздравляю с Днём Святой Троицы! Пусть Дух, сошедший с небес, привнесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословенья, спокойствия на сердце, не знать печали и горя! Побольше радости и добра!
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Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
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В светлый праздник Троицы всем сердцем желаю верной любви, крепкой веры, прочного здоровья, счастливой улыбки, надежной удачи, прекрасной жизни и замечательных людей в ней. Пусть Пресвятая Троица защищает тебя от бед и дарит тебе добрую надежду!
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Поздравления с Троицей в открытках
Поздравления с Троицей в СМС
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Поздравляю с Троицей!
Света и добра,
Счастья и здоровья
Пожелаю я,
Бог пусть помогает
Всей вашей семье,
Вам любви желаю
И мира на земле!
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В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!
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Пусть Троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Мечты, надежды, ожидания!
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Праздник троицы святой
Пусть приносит счастье!
И Господь убережет
От горя и ненастья.
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Цените в жизни каждое мгновение,
Ведь свыше нам подарена она.
Пусть снизойдет на всех благословение,
Ведь Троица сегодня в дом пришла!
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