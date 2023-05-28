4 июня православные христиане отмечают важный церковный праздник — Троицу. Традиционно, он приходится на 50-й день после Пасхи, которая в 2023 году припала на 16 апреля.

В этот день принято идти в церковь, а уже после — отмечать праздник в кругу близких и друзей, наслаждаться компанией за столом со вкусными блюдами и радоваться наступлению лета.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Троицей в открытках, СМС и прозе, чтобы поднять настроение близким в любой ситуации.

Поздравления с Троицей в прозе

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Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

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Поздравляем Вас с прекрасным святым июньским праздником Троицы, желаем, чтобы Вы и Ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в Вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем Вам здоровья, благополучия и любви!

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Поздравляю с Днём Святой Троицы! Пусть Дух, сошедший с небес, привнесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословенья, спокойствия на сердце, не знать печали и горя! Побольше радости и добра!

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Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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В светлый праздник Троицы всем сердцем желаю верной любви, крепкой веры, прочного здоровья, счастливой улыбки, надежной удачи, прекрасной жизни и замечательных людей в ней. Пусть Пресвятая Троица защищает тебя от бед и дарит тебе добрую надежду!

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Поздравления с Троицей в открытках

Поздравления с Троицей в СМС

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Поздравляю с Троицей!

Света и добра,

Счастья и здоровья

Пожелаю я,

Бог пусть помогает

Всей вашей семье,

Вам любви желаю

И мира на земле!

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В столь светлый праздник я желаю

Добра в семью и мира в дом.

И пусть же Троица Святая

Хранит любовь, достаток в нем!

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Пусть Троица благословит,

От лиха, зла и бед хранит,

Исполнит все Ваши желания,

Мечты, надежды, ожидания!

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Праздник троицы святой

Пусть приносит счастье!

И Господь убережет

От горя и ненастья.

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Цените в жизни каждое мгновение,

Ведь свыше нам подарена она.

Пусть снизойдет на всех благословение,

Ведь Троица сегодня в дом пришла!

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