Вербное воскресенье — это церковный праздник, в который отмечается Вход Господень в Иерусалим. Его отмечают все христиане — как католики, так и православные.
Праздник для первых наступит 2 апреля, а для вторых — 9 апреля. В этот день многе украинцы будут идти в церковь, чтобы освятить вербу, а затем поставить ее в вазу на столе. Считается, что это оберег для всего дома на весь год. Также принято и поздравлять близких — теплыми словами или радостными открытками.
Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления с Вербным воскресеньем, которые порадуют друзей или семью даже на расстоянии.
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.
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С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
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С праздником весенним,
С Вербным воскресением!
Пусть наполнен будет дом
Счастливым настроением.
Прекрасного здоровья,
Любви, тепла и сил,
Чтоб Вас и Ваших близких
Господь всегда хранил!
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С праздником светлым,
С предвестником Пасхи,
Днем светлым, вербным!
Небесной вам сказки!
Радуги, мира, чудес и любви.
Ангел всегда пусть от бед вас хранит!
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Верба пусть оберегает
Вас от горечи обид.
И Господь пусть помогает
В сердце лишь добро хранить.
В жизни мир и вдохновенье
Место главное займут.
С добрым Вербным воскресеньем!
Пусть в душе царит уют!
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С Вербным Воскресением!
Для души — спасения,
Жизнь пусть дарит радость,
Прочь уйдет усталость,
Силы Бог прибавит,
Плакать не заставит,
Чаще помогает,
Веру укрепляет.
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