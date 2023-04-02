Вербное воскресенье — это церковный праздник, в который отмечается Вход Господень в Иерусалим. Его отмечают все христиане — как католики, так и православные.

Праздник для первых наступит 2 апреля, а для вторых — 9 апреля. В этот день многе украинцы будут идти в церковь, чтобы освятить вербу, а затем поставить ее в вазу на столе. Считается, что это оберег для всего дома на весь год. Также принято и поздравлять близких — теплыми словами или радостными открытками.

Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления с Вербным воскресеньем, которые порадуют друзей или семью даже на расстоянии.

Сейчас смотрят

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Желаю светлых и чистых чувств, удачи, везения, добра и достатка. Пусть уйдут из жизни смятение и сомнение, уступая место крепкому здоровью, благословению, миру и любви.

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

С праздником весенним,

С Вербным воскресением!

Пусть наполнен будет дом

Счастливым настроением.

Прекрасного здоровья,

Любви, тепла и сил,

Чтоб Вас и Ваших близких

Господь всегда хранил!

***

С праздником светлым,

С предвестником Пасхи,

Днем светлым, вербным!

Небесной вам сказки!

Радуги, мира, чудес и любви.

Ангел всегда пусть от бед вас хранит!

***

Верба пусть оберегает

Вас от горечи обид.

И Господь пусть помогает

В сердце лишь добро хранить.

В жизни мир и вдохновенье

Место главное займут.

С добрым Вербным воскресеньем!

Пусть в душе царит уют!

***

С Вербным Воскресением!

Для души — спасения,

Жизнь пусть дарит радость,

Прочь уйдет усталость,

Силы Бог прибавит,

Плакать не заставит,

Чаще помогает,

Веру укрепляет.

***

Апрель уже наступил — средина весны принесла огромное количество праздников. Так, совсем скоро наступит Пасха, а на конец месяца приходится Международный день танца. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.