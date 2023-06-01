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Любови и ласки: поздравления с Днем защиты детей в СМС, прозе и открытках

1 июня 2023, 07:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
День захисту дітей
Источник: Unsplash

День защиты детей традиционно отмечают 1 июня. В 2023 году важная дата приходится на четверг.

Праздник посвящен нашему будущему — самому дорогому, что есть у человечества. Мировые лидеры и организации призывают придерживаться основных прав детей в каждой стране. В этот день стоит порадовать  своих близких и детей, сделать сюрприз или просто весело провести время.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем защиты детей в открытках, СМС и прозе, которые порадуют семью и близких.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

***

Поздравляю с наступлением прекрасного лета и Днем защиты детей! Над головой ребенка всегда должно сиять мирное солнце! Желаю радости, общения, хороших друзей! Родителям желаю здоровых и счастливых детей. Пусть крепкими будут семейные узы!

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С Днем защиты детей! Оставайтесь такими же активными, любознательными, всеуспевающими, позитивными, целеустремленными и веселыми! Двигайтесь только вперед, растите и развивайтесь! Вся жизнь впереди, юные друзья! С праздником!

***

Сегодня хочу пожелать детям подольше оставаться детьми, наслаждаться своими детскими шалостями, тусить, дружить, любить и радоваться! Быть ребенком — прекрасно! Детство — одно! Искренности, любопытства, дурачества, радости и счастья! С Днем защиты детей!

***

Пусть дети радуются воздушным шарам и мягким мишуткам, пусть будет сладок каждый нескучный день. Пусть все детские мечты сбываются до единой. Пусть будет много сладостей, игрушек, мандаринок. Пусть гурьба веселых и беззаботных друзей красит детство интересными играми и развлечениями во дворах под чистым куполом мирного неба.

***

Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День Защиты Детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

***

Поздравления с Днем защиты детей в открытках

Поздравления с Днем защиты детей в СМС

***

Во всем мире этот день ―
Главный праздник для детей.
С Днем защиты ребятишек ―
И девчонок, и мальчишек!

Добрых летних вам деньков,
Меньше в небе облаков,
Бегать, прыгать, веселиться,
В вихре радости кружиться!

***

С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!

***

Есть один особый праздник,
Праздников других важней,
С самым главным в жизни связан —
День защиты всех детей!

Пусть всегда им солнце светит,
Будет дом, любовь, друзья.
Будут пусть здоровы дети,
Будет пусть у всех семья.

***

Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!

Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!

***

Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,
Не смолкает звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.

***

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День захисту дітей Поздравления с праздниками
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