День защиты детей традиционно отмечают 1 июня. В 2023 году важная дата приходится на четверг.

Праздник посвящен нашему будущему — самому дорогому, что есть у человечества. Мировые лидеры и организации призывают придерживаться основных прав детей в каждой стране. В этот день стоит порадовать своих близких и детей, сделать сюрприз или просто весело провести время.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем защиты детей в открытках, СМС и прозе, которые порадуют семью и близких.

Поздравления с Днем защиты детей в прозе

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Поздравляю с наступлением прекрасного лета и Днем защиты детей! Над головой ребенка всегда должно сиять мирное солнце! Желаю радости, общения, хороших друзей! Родителям желаю здоровых и счастливых детей. Пусть крепкими будут семейные узы!

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С Днем защиты детей! Оставайтесь такими же активными, любознательными, всеуспевающими, позитивными, целеустремленными и веселыми! Двигайтесь только вперед, растите и развивайтесь! Вся жизнь впереди, юные друзья! С праздником!

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Сегодня хочу пожелать детям подольше оставаться детьми, наслаждаться своими детскими шалостями, тусить, дружить, любить и радоваться! Быть ребенком — прекрасно! Детство — одно! Искренности, любопытства, дурачества, радости и счастья! С Днем защиты детей!

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Пусть дети радуются воздушным шарам и мягким мишуткам, пусть будет сладок каждый нескучный день. Пусть все детские мечты сбываются до единой. Пусть будет много сладостей, игрушек, мандаринок. Пусть гурьба веселых и беззаботных друзей красит детство интересными играми и развлечениями во дворах под чистым куполом мирного неба.

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Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День Защиты Детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.

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Поздравления с Днем защиты детей в открытках

Поздравления с Днем защиты детей в СМС

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Во всем мире этот день ―

Главный праздник для детей.

С Днем защиты ребятишек ―

И девчонок, и мальчишек!

Добрых летних вам деньков,

Меньше в небе облаков,

Бегать, прыгать, веселиться,

В вихре радости кружиться!

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С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

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Есть один особый праздник,

Праздников других важней,

С самым главным в жизни связан —

День защиты всех детей!

Пусть всегда им солнце светит,

Будет дом, любовь, друзья.

Будут пусть здоровы дети,

Будет пусть у всех семья.

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Желаю детям всей Земли

Расти в любви и ласке.

Плохого чтоб не знали вы

И жили все, как в сказке!

Чтоб только лучшее всегда

Вам в жизни доставалось,

И ярко солнышко с небес

Всем деткам улыбалось!

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Милый праздник наступает —

День защиты всех детей,

Он семью объединяет,

Ближе делает, родней.

Пусть же будет мирным детство,

Не смолкает звонкий смех,

Пусть летит от сердца к сердцу

Счастья радостный привет.

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