День защиты детей традиционно отмечают 1 июня. В 2023 году важная дата приходится на четверг.
Праздник посвящен нашему будущему — самому дорогому, что есть у человечества. Мировые лидеры и организации призывают придерживаться основных прав детей в каждой стране. В этот день стоит порадовать своих близких и детей, сделать сюрприз или просто весело провести время.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем защиты детей в открытках, СМС и прозе, которые порадуют семью и близких.
Поздравления с Днем защиты детей в прозе
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Поздравляю с наступлением прекрасного лета и Днем защиты детей! Над головой ребенка всегда должно сиять мирное солнце! Желаю радости, общения, хороших друзей! Родителям желаю здоровых и счастливых детей. Пусть крепкими будут семейные узы!
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С Днем защиты детей! Оставайтесь такими же активными, любознательными, всеуспевающими, позитивными, целеустремленными и веселыми! Двигайтесь только вперед, растите и развивайтесь! Вся жизнь впереди, юные друзья! С праздником!
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Сегодня хочу пожелать детям подольше оставаться детьми, наслаждаться своими детскими шалостями, тусить, дружить, любить и радоваться! Быть ребенком — прекрасно! Детство — одно! Искренности, любопытства, дурачества, радости и счастья! С Днем защиты детей!
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Пусть дети радуются воздушным шарам и мягким мишуткам, пусть будет сладок каждый нескучный день. Пусть все детские мечты сбываются до единой. Пусть будет много сладостей, игрушек, мандаринок. Пусть гурьба веселых и беззаботных друзей красит детство интересными играми и развлечениями во дворах под чистым куполом мирного неба.
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Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем День Защиты Детей, чтобы не забывать об этом. Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее.
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Поздравления с Днем защиты детей в открытках
Поздравления с Днем защиты детей в СМС
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Во всем мире этот день ―
Главный праздник для детей.
С Днем защиты ребятишек ―
И девчонок, и мальчишек!
Добрых летних вам деньков,
Меньше в небе облаков,
Бегать, прыгать, веселиться,
В вихре радости кружиться!
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С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
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Есть один особый праздник,
Праздников других важней,
С самым главным в жизни связан —
День защиты всех детей!
Пусть всегда им солнце светит,
Будет дом, любовь, друзья.
Будут пусть здоровы дети,
Будет пусть у всех семья.
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Желаю детям всей Земли
Расти в любви и ласке.
Плохого чтоб не знали вы
И жили все, как в сказке!
Чтоб только лучшее всегда
Вам в жизни доставалось,
И ярко солнышко с небес
Всем деткам улыбалось!
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Милый праздник наступает —
День защиты всех детей,
Он семью объединяет,
Ближе делает, родней.
Пусть же будет мирным детство,
Не смолкает звонкий смех,
Пусть летит от сердца к сердцу
Счастья радостный привет.
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