Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Праздники в Украине

Открытки с Днем святого Патрика 2021

17 марта, 06:03 Валентина Летяк
Открытки с Днем святого Патрика 2021
Источник: Pixabay

День святого Патрика, который отмечается в Ирландии и многих странах мира 17 марта, посвящен покровителю страны, которого почитают за то, что он принес христианство на остров и якобы изгнал всех змей.

В Украине его начали праздновать недавно — в баре с друзьями, за бокалом пива и с хорошим настроением, как это делают ирландцы.

Сейчас продолжается адаптивный карантин из-за коронавируса. И хотя бары открыты в большинстве регионов, лучше не подвергать себя опасности и поздравить друзей просто открыткой или картинкой от Фактов ICTV.

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

День святого Патрика листівки

Календарь праздников на 2021

В Украине, кроме официальных государственных праздников, есть неофициальные, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Все такие даты собраны в календаре неофициальных праздников на 2021 год.

Теги
День святого Патрика , Привітання , Привітання зі святами
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка