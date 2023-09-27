Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. В 2023 году праздник приходится на среду.

Важная дата посвящена популяризации туризма — многие не могут представить свою жизнь без путешествий и приключений, которых их поджидают на каждом километре. И хотя для многих из нас границы закрыты, путешествовать можно в пределах страны, узнавая больше о своей родине и истории наших предков. Каждое приключение — это обязательно новые эмоции и драгоценный опыт.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления со Всемирным днем туризма в открытках, которые порадуют близких на расстоянии и напомнят о радостях туризма.

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Известно, что праздник Всемирный день туризма был установлен ООН в 1979 году. Уже в 1997 году Украина стала членом Всемирной туристской организации от ООН для активного продвижения путешествий и туризма. Девиз праздника этого года — Туризм и зеленые инвестиции. В 2022 году праздник отмечался под слоганом Переосмысление туризма.

Совсем скоро наступит октябрь, который принесет множество праздников. Важные дни теперь отмечают по новым датам — к примеру, Покров и День защитников и защитниц Украины. Ознакомиться с календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.