Как бы кто ни относился к мистическому празднику Хэллоуин, а дети его очень любят. В частности, за возможность переодеться в любимого персонажа, повеселиться и наесться сладостей. Поэтому вам пригодятся идеи детских костюмов на Хэллоуин 2023. Тем более, что до праздника остается все меньше времени, поэтому стоит поторопиться.

Безусловно, ведьмочки, вампиры и скелеты являются классикой для хэллоуинского косплея. Давайте посмотрим, в кого еще может превратиться ваш ребенок, чтобы поиграть в trick-or-treat (шалость или конфета).

Барби

После того, как вышел фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом, мир в очередной раз охватила барбимания. Хэллоуин — прекрасная возможность отдать дань уважения знаменитой кукле и быть в тренде. Наряд может быть как каноническим, представленным в ленте, так и вариацией на тему.

Сейчас смотрят

Гарри Поттер

Образ мальчика, который выжил, и других героев магической вселенной, не теряет актуальности. Особенно учитывая то, что компания HBO заявила о планах по созданию сериала по Гарри Поттеру. Поэтому мантия, палочка, круглые очки и нарисованный шрам позволят сразу узнать, какие книги нравятся вашему ребенку.

В руках у пришельца

Вы точно видели объемные надувные костюмы, которые не теряют популярности уже не первый год. Дети уже примеряют их, и кому-то даже можно дать Оскар за невероятное правдоподобие образа.

Супергерои

Мир комиксов разнообразен, а его герои и героини яркие и мощные. Неудивительно, что дети ежегодно наряжаются в костюмы Бэтмена, Супермена, Человека-паука, Суперженщины или Харли Квинн.

Принцессы и злодейки

Не всем хочется хочется быть Золушкой, Ариэль или Белоснежкой. Кому-то надо быть и антагонистом. Поэтому в этом году можно подобрать варианты на любой вкус.

Еще одна обязательная деталь любого образа — хорошее настроение. Тогда, независимо от костюма, праздник удастся.