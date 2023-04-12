16 апреля 2023 года в Украине будут отмечать Пасху. Одной из традиции праздника является освящение пасхальной корзины с едой, которую затем выкладывают на праздничный стол.

Пасхальная корзина — один из главных атрибутов праздника, поэтому украинцам стоит позаботиться не только о его наполнении, но и о внешнем виде.

Как современно и оригинально украсить корзину на Пасху 2023, смотрите в материале Фактов ICTV.

Украшаем пасхальную корзину 2023 — идеи

Чтобы ваша корзина выглядела стильно и красиво, можно задекорировать ее цветами, котиками или веточками.

В Украине принято украшать пасхальные корзины барвинком, который символизирует вечную жизнь. Также часто в корзину кладут веточку святой ивы.

Цветы лучше купить живые, но если хотите, чтобы отделка осталась на последующие годы — используйте искусственные (из лент или бумаги). Какие же цветы выбрать?

Здесь все зависит от ваших вкусов. Можно украсить корзину традиционными маками, васильками, подсолнухами или необычными розами.

Также можно изготовить целую композицию из цветов, лент и веточек. Это будет выглядеть очень оригинально и празднично.

Довольно часто можно встретить корзины с маленькими мягкими, керамическими или деревянными фигурками животных, искусственными писанками и разноцветными яйцами. Такой декор нужно будет покупать дополнительно, однако смотрится это очень красиво!

А еще можно украсить праздничную корзину лентами. Их можно обернуть вокруг корзины или просто красиво завязать.

Традиционное украшение

Не стоит забывать и о древних украинских традициях. Наши предки добавляли в корзину обязательные атрибуты — рушник и свечу.

Вышитый рушник нужно устелить на дно корзины и накрыть наполнение сверху, чтобы до конца богослужения на еду не попала грязь и пыль. Однако во время освящения корзин, рушник стоит убрать, чтобы святая вода попала на еду!

Также рушник можно использовать в качестве необычной отделки — это будет выглядеть очень по-украински. А вот свеча символизирует свет, который выносится наружу между людей.

Свечечку стоит вставить в паску и зажечь. Она должна напоминать людям об Иисусе Христе, который является Светом для мира.