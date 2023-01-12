Украинцы продолжают праздновать рождественские и новогодние праздники. Традиционно, 13 января в Украине отмечают Щедрый вечер, или же Богатую кутью, и встречают Старый Новый год.

На эту дату также приходится христианский праздник преподобной Мелании.

Как правильно праздновать Щедрый вечер 2023 и каких традиций праздника следует придерживаться, читайте в материале Фактов ICTV.

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Щедрый вечер: когда праздновать

Вечером 13 января, накануне Старого Нового года, традиционно отмечают Щедрый вечер. Более того, 13 января также отмечают праздник Маланки и Васильев вечер.

В народе эти два праздника объединили в Щедрый вечер.

По народным поверьям, Маланка вместе с Василием приходят на Щедрый вечер известить человечество о грядущих праздниках и погостить. В народе это так и называют — гостины Маланки.

Щедрый вечер 2023: традиции

Вечером 13 января в церквях проводят богослужения в окончание Старого года, благодарят Бога за полученные милости и просят их на следующий год.

Наши предки называли вечер 13 января Щедрым не просто так. Они верили, что в этот день необходимо накрывать пышные столы и устраивать шумные гулянья. Также предки верили — чем щедрее будут празднества и кутья, тем лучше семья будет жить в новом году.

Поэтому для украинцев готовить вкусности и приглашать гостей — одна из традиций Щедрого вечера.

Главными блюдами Щедрого вечера считают мясные деликатесы из свинины, колбасу, вареники, блины и пироги. Хозяйки обязательно варили кутью, заправляя ее смальцем, маслом или сливками. Перед тем, как сесть за стол, славяне обязательно молились.

Не возможно не вспомнить про традиционные щедровки на Щедрый вечер. Люди наряжались в костюмы, ходили по домам, распевая песни-щедровки, поздравляя соседей с праздниками и желая им счастья. За это радушные хозяева одаривали гостей различными вкусностями, фруктами и деньгами.

На самом деле щедрование всегда сопровождалось магическими действиями, танцами, музыкой, пантомимой, обрядовыми играми с масками. Например, щедровальники водили козу и играли в Маланку.

Также традиционными были гадания. На Щедрый вечер девушки обязательно гадали, поскольку ритуалы, проведенные в ночь с 13 на 14 января, считались наиболее действенными, а информация — правдивой.

Влияние церкви не смогло поколебать эту традицию, поэтому украинцы на Щедрый вечер гадают до сих пор.

Также по украинской традиции вечером 13 января обязательно нужно было отнести гостинцы крестным, а утром 14 января угостить родных, соседей, друзей вкусными блюдами с праздничного стола в честь Василия и Старого Нового года.