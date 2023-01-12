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Кутья, щедровки и гадания: главные традиции Щедрого вечера 2023

12 января 2023, 13:38
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Кутья, щедровки и гадания: главные традиции Щедрого вечера 2023
Источник: Depositphotos

Украинцы продолжают праздновать рождественские и новогодние праздники. Традиционно, 13 января в Украине отмечают Щедрый вечер, или же Богатую кутью, и встречают Старый Новый год.

На эту дату также приходится христианский праздник преподобной Мелании.

Как правильно праздновать Щедрый вечер 2023 и каких традиций праздника следует придерживаться, читайте в материале Фактов ICTV.

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Щедрый вечер: когда праздновать

Вечером 13 января, накануне Старого Нового года, традиционно отмечают Щедрый вечер. Более того, 13 января также отмечают праздник Маланки и Васильев вечер.

В народе эти два праздника объединили в Щедрый вечер.

По народным поверьям, Маланка вместе с Василием приходят на Щедрый вечер известить человечество о грядущих праздниках и погостить. В народе это так и называют — гостины Маланки.

Щедрый вечер 2023: традиции

Вечером 13 января в церквях проводят богослужения в окончание Старого года, благодарят Бога за полученные милости и просят их на следующий год.

Наши предки называли вечер 13 января Щедрым не просто так. Они верили, что в этот день необходимо накрывать пышные столы и устраивать шумные гулянья. Также предки верили — чем щедрее будут празднества и кутья, тем лучше семья будет жить в новом году.

Поэтому для украинцев готовить вкусности и приглашать гостей — одна из традиций Щедрого вечера.

Главными блюдами Щедрого вечера считают мясные деликатесы из свинины, колбасу, вареники, блины и пироги. Хозяйки обязательно варили кутью, заправляя ее смальцем, маслом или сливками. Перед тем, как сесть за стол, славяне обязательно молились.

Кутя

Фото: Depositphotos

Не возможно не вспомнить про традиционные щедровки на Щедрый вечер. Люди наряжались в костюмы, ходили по домам, распевая песни-щедровки, поздравляя соседей с праздниками и желая им счастья. За это радушные хозяева одаривали гостей различными вкусностями, фруктами и деньгами.

На самом деле щедрование всегда сопровождалось магическими действиями, танцами, музыкой, пантомимой, обрядовыми играми с масками. Например, щедровальники водили козу и играли в Маланку.

Также традиционными были гадания. На Щедрый вечер девушки обязательно гадали, поскольку ритуалы, проведенные в ночь с 13 на 14 января, считались наиболее действенными, а информация — правдивой.

Влияние церкви не смогло поколебать эту традицию, поэтому украинцы на Щедрый вечер гадают до сих пор.

Также по украинской традиции вечером 13 января обязательно нужно было отнести гостинцы крестным, а утром 14 января угостить родных, соседей, друзей вкусными блюдами с праздничного стола в честь Василия и Старого Нового года.

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Новогодние праздники Праздник Традиції Щедрий вечір
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