14 января принято поздравлять всех Василиев с днем ​​ангела. Вообще, Василий – имя, имеющее греческое происхождение. Есть много расшифровок этого имени, но самое популярное его значение: царь или царский.

Самое время залезть в свою телефонную книгу или спросить родственников, есть ли в вашем окружении люди с именем Василий. А пока вы проверяете, мы подготовили для вас наилучшие приветствия в прозе.

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Пусть в этот день твой ангел придаст тебе силы! Чтобы жизнь не была серой.

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Василий, поздравляю тебя с твоим днем ​​ангела! Прими мои искренние поздравления и пожелания! Смело шагай по тернистой дороге жизни, но с легкостью преодолевай все препятствия!

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Василий, поздравляю с днем ​​ангела! Хочу искренне и от всего сердца пожелать тебе никогда не сдаваться, всегда быть уверенным в себе и своих силах и никогда не сходить со своего пути!

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С Днем Василия! Пусть твой ангел-хранитель помогает тебе лететь, даже когда твои крылья опускаются вниз!

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Василий, пусть у тебя будет здоровье, деньги! Многая лета!

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Желаю тебе, дорогой друг Василий, много счастья, больших финансов, успехов во всех начинаниях, любви и радости! С днем ангела!

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С днем ангела! Желаю тебе жить, как в сказке, пусть твой ангел застилает твою дорожку жизни лепестками цветов. Смейся, радуйся, будь любимым. Так здорово, что ты на этом свете!

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Пусть день ангела зажжет в тебе три свечи. Первая – любовь: дари ее всем, и получай в еще большем размере. Вторая – доброта и правда. Третья – оберег от всех бед и несчастий. С днем ангела, Василий!

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С днем Василия! Пусть сбываются все твои мечты. Пусть удача будет всегда идти рядом с тобой. Будь здоров и пусть твой ангел согревает тебя!

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С днем ангела! Пусть в твоей душе никогда не гаснет огонь. Иди по жизни легко и с гордо поднятой головой. Пусть горе обходит стороной.