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Красивые поздравления с Днем украинской письменности и языка в открытках

9 ноября 2021, 07:00 Каріна Зуєва
Красивые поздравления с Днем украинской письменности и языка в открытках

9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник установлен вторым президентом Украины Леонидом Кучмой в 1997 году.

Кроме того, в этот день чтят память преподобного Нестора Литописца, который считается одним из авторов Повести временных лет. Исследователи считают, что именно с его труда начинается письменный украинский язык.

Факты ICTV подготовили поздравления в отрытках с Днем украинской письменности и языка, чтобы вы смогли поздравить всех тех, кого посчитаете нужным.

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

День української писемності та мови

Название украинский язык начали употреблять с XVI века. Им обозначали земли Речи Посполитой, однако до середины XIX века основным названием было русский язык. Русские в XVIII веке стали обозначать свой язык схожим прилагательным, поэтому было принято установить другое название, которое бы отличало два языка.

Украинский язык распространен не только на территории нашей страны, но и в Белоруссии, Польше, Молдове, Великобритании, Румынии, Казахстане, США, Канаде и других.

На протяжении столетий наш язык всячески пытались ущемить, однако сделать этого не удалось. Число говорящих на нем– более 45 млн человек.

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Стоит отметить, что в ноябре 2021 украинцы отметят немало профессиональных праздников. Так, 10 ноября — Международный день бухгалтера, 15 ноября — День работников сельского хозяйства, а 18 ноября — День сержанта ВСУ.

Детальный календарь праздников на ноябрь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

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