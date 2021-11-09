9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. Праздник установлен вторым президентом Украины Леонидом Кучмой в 1997 году.

Кроме того, в этот день чтят память преподобного Нестора Литописца, который считается одним из авторов Повести временных лет. Исследователи считают, что именно с его труда начинается письменный украинский язык.

Факты ICTV подготовили поздравления в отрытках с Днем украинской письменности и языка, чтобы вы смогли поздравить всех тех, кого посчитаете нужным.

Название украинский язык начали употреблять с XVI века. Им обозначали земли Речи Посполитой, однако до середины XIX века основным названием было русский язык. Русские в XVIII веке стали обозначать свой язык схожим прилагательным, поэтому было принято установить другое название, которое бы отличало два языка.

Украинский язык распространен не только на территории нашей страны, но и в Белоруссии, Польше, Молдове, Великобритании, Румынии, Казахстане, США, Канаде и других.

На протяжении столетий наш язык всячески пытались ущемить, однако сделать этого не удалось. Число говорящих на нем– более 45 млн человек.

Стоит отметить, что в ноябре 2021 украинцы отметят немало профессиональных праздников. Так, 10 ноября — Международный день бухгалтера, 15 ноября — День работников сельского хозяйства, а 18 ноября — День сержанта ВСУ.

Детальный календарь праздников на ноябрь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.