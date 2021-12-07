7 декабря празднуют день ангела Екатерины. Именины отмечают в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской. Этот день также называют Катеринин день или Катерина санница.

Имя Екатерина довольно популярно, оно имеет множество уменьшительно-ласкательных форм. Наверняка, в вашем окружении есть его обладательница, поэтому Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Екатерины в стихах, чтобы вы смогли ее поздравить.

***

С днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Много-много апельсинов

И корзину мандаринов,

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!



***

С днем Святой Екатерины,

Катя, с праздником тебя!

Принимай ты в именины,

Поздравления от меня.

Пусть всегда оберегает,

От невзгод она тебя.

И от счастья пусть сияют,

Твои, Катенька, глаза.

Будь любимой и здоровой,

Никогда не унывай.

Яркой будь ты и веселой,

И проблем совсем не знай.

***

Желаю Кате, без сомнения,

Я в именины вдохновения,

Чтоб ты всегда была красивой,

Безумно бодрой и счастливой,

Чтобы везение пришло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу успеха пожелать,

Родных и близких уважать!

***

Екатерина — имя знатное,

Не раз звучавшее в веках.

Пусть будет счастьем жизнь богатая,

Фортуна носит на руках!

Я в именины поздравляю,

Шлю теплый искренний привет.

И только лучшего желаю —

Во всем успехов и побед!

***

Екатерина, вас спешу поздравить

Со светлым праздником, с днем ваших именин!

Желаю позади беду оставить,

Пусть каждый будет вами день любим!

Чтоб все надежды ваши исполнялись,

Вы чистотою осветите путь!

Чтобы любовью сердце наполнялось,

Желаю вам на счастье я взглянуть!

Значение имени Екатерина

Одна из популярных версий гласит, что имя Екатерина — древнегреческого происхождения и в переводе означает вечно чистая.

Катя справедливая, правдивая и открытая, бывает, что эти качества приносят ей вред, однако она не изменит своим принципам и не будет подстраивать свое поведение. Несмотря на это, она веселая и жизнерадостная, легко находит общий язык с людьми и является компанейским человеком.

Обладательница этого имени ценный и полезный сотрудник, поскольку является активной, а если чувствует заинтересованность к делу, то будет стремиться улучшить конечный результат.

Избранник Кати должен быть покладистым, всегда баловать ее подарками и вниманием. Чаще замуж выходит по расчету, однако этого и не скрывает. Муж и дети для обладательницы этого имени — важная составляющая жизни, однако она не будет уделять им все свое свободное время.

Катерина Санница

В этот день, 7 декабря, наши предки устраивали гуляния — открывали дорогу и катались на санях, и даже устраивали гонки. Молодежь присматривалась друг к другу, в надежде сыграть скорую свадьбу.

Название праздника происходит от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. В молитвах у нее просят о браке, хороших вторых половинках, а также о легких родах.

Девушки в Катеринин день пекли хлеб, прося скорее повстречать своего суженного.