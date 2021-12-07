7 декабря празднуют день ангела Екатерины. Именины отмечают в честь святой великомученицы Екатерины Александрийской. Этот день также называют Катеринин день или Катерина санница.
Имя Екатерина довольно популярно, оно имеет множество уменьшительно-ласкательных форм. Наверняка, в вашем окружении есть его обладательница, поэтому Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Екатерины в стихах, чтобы вы смогли ее поздравить.
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С днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Много-много апельсинов
И корзину мандаринов,
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!
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С днем Святой Екатерины,
Катя, с праздником тебя!
Принимай ты в именины,
Поздравления от меня.
Пусть всегда оберегает,
От невзгод она тебя.
И от счастья пусть сияют,
Твои, Катенька, глаза.
Будь любимой и здоровой,
Никогда не унывай.
Яркой будь ты и веселой,
И проблем совсем не знай.
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Желаю Кате, без сомнения,
Я в именины вдохновения,
Чтоб ты всегда была красивой,
Безумно бодрой и счастливой,
Чтобы везение пришло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу успеха пожелать,
Родных и близких уважать!
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Екатерина — имя знатное,
Не раз звучавшее в веках.
Пусть будет счастьем жизнь богатая,
Фортуна носит на руках!
Я в именины поздравляю,
Шлю теплый искренний привет.
И только лучшего желаю —
Во всем успехов и побед!
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Екатерина, вас спешу поздравить
Со светлым праздником, с днем ваших именин!
Желаю позади беду оставить,
Пусть каждый будет вами день любим!
Чтоб все надежды ваши исполнялись,
Вы чистотою осветите путь!
Чтобы любовью сердце наполнялось,
Желаю вам на счастье я взглянуть!
Значение имени Екатерина
Одна из популярных версий гласит, что имя Екатерина — древнегреческого происхождения и в переводе означает вечно чистая.
Катя справедливая, правдивая и открытая, бывает, что эти качества приносят ей вред, однако она не изменит своим принципам и не будет подстраивать свое поведение. Несмотря на это, она веселая и жизнерадостная, легко находит общий язык с людьми и является компанейским человеком.
Обладательница этого имени ценный и полезный сотрудник, поскольку является активной, а если чувствует заинтересованность к делу, то будет стремиться улучшить конечный результат.
Избранник Кати должен быть покладистым, всегда баловать ее подарками и вниманием. Чаще замуж выходит по расчету, однако этого и не скрывает. Муж и дети для обладательницы этого имени — важная составляющая жизни, однако она не будет уделять им все свое свободное время.
Катерина Санница
В этот день, 7 декабря, наши предки устраивали гуляния — открывали дорогу и катались на санях, и даже устраивали гонки. Молодежь присматривалась друг к другу, в надежде сыграть скорую свадьбу.
Название праздника происходит от имени святой великомученицы Екатерины Александрийской. В молитвах у нее просят о браке, хороших вторых половинках, а также о легких родах.
Девушки в Катеринин день пекли хлеб, прося скорее повстречать своего суженного.