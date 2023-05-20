День банковских работников в Украине ежегодно отмечают 20 мая. Праздник призван напомнить о важной и ответственной работе, без которой экономика просто рухнет.

В этот день стоит поздравить близких, которые связали свою жизнь с работой в банке или этой сферой деятельности. Украина не пасет задних в этом плане, и все благодаря профессионалам своего дела.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем банковских работников в открытках, СМС и прозе, которые порадуют даже на расстоянии.

Поздравления с Днем банковских работников в прозе

***

Поздравляем с Днем банковского работника! Желаем успешных трудовых будней, дальнейшего развития и процветания вашему банку, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, гуру банковского дела. Желаю успеха во всех возможных направлениях. Пусть талант в подсчетах, навыки и знание своего дела всегда будут Вашими верными помощниками.

***

Поздравляю с Днем банковского работника! Желаю всем профессионалам легкого и интересного труда, всегда положительных результатов в любимой сфере деятельности и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!

***

Работать в банке — это большая ответственность и гордость. Поздравляю с Днем банковского работника. Пусть на работе всегда будет легко и продуктивно, а в жизни радостно.

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём банковского работника. Пусть ваш высокий профессионализм, высокая работоспособность и замечательная компетентность всегда будут залогом успеха. С праздником!

***

Поздравления с Днем банковских работников в открытках

Поздравления с Днем банковских работников в СМС

***

Хочу банкиров я поздравить,

И много счастья пожелать,

Престижа рейтинги возглавить,

И кризис со страны прогнать,

И пусть дефолты не приходят,

Печали, горести уходят,

А радость поскорей придет,

Любовь, удачу принесет.

***

В деле банковском ты — профи,

Дебет, кредит, депозит,

Как проценты начисляют,

Курс валют, каков кредит.

И сегодня пожелаем,

Мы в твой праздник — позитив:

По карьере вверх подняться,

Все мечты осуществив!

***

Наши денежки считают

И проценты начисляют.

И по жизни утверждают:

Не храните дома в банке,

А храните в нашем банке.

***

Вы за гривнами следите,

И курсом валютным,

И кредиты нам дадите

Беспроцентно абсолютно.

Пусть все банки Украины

Дарят нам заботу,

Ну, а всем нашим банкирам

Спасибо за работу!

***

За тебя, работник банка,

Поднимаем эти чарки.

Ты живи и не тужи,

Крепко с деньгами дружи!

***