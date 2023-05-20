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Каждая копейка на счету: поздравления с Днем банковских работников в открытках, СМС и прозе

20 мая 2023, 07:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Банк
Источник: Unsplash

День банковских работников в Украине ежегодно отмечают 20 мая. Праздник призван напомнить о важной и ответственной работе, без которой экономика просто рухнет.

В этот день стоит поздравить близких, которые связали свою жизнь с работой в банке или этой сферой деятельности. Украина не пасет задних в этом плане, и все благодаря профессионалам своего дела.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем банковских работников в открытках, СМС и прозе, которые порадуют даже на расстоянии.

Поздравления с Днем банковских работников в прозе

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Поздравляем с Днем банковского работника! Желаем успешных трудовых будней, дальнейшего развития и процветания вашему банку, многочисленных состоятельных клиентов, обойти всех конкурентов!

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Поздравляю с профессиональным праздником, гуру банковского дела. Желаю успеха во всех возможных направлениях. Пусть талант в подсчетах, навыки и знание своего дела всегда будут Вашими верными помощниками.

***

Поздравляю с Днем банковского работника! Желаю всем профессионалам легкого и интересного труда, всегда положительных результатов в любимой сфере деятельности и прекрасного настроения! Будьте лучшими, достигайте максимума и всегда добивайтесь желаемого!

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Работать в банке — это большая ответственность и гордость. Поздравляю с Днем банковского работника. Пусть на работе всегда будет легко и продуктивно, а в жизни радостно.

***

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём банковского работника. Пусть ваш высокий профессионализм, высокая работоспособность и замечательная компетентность всегда будут залогом успеха. С праздником!

***

Поздравления с Днем банковских работников в открытках

День банкіра День банкіра День банкіра День банкіра

Поздравления с Днем банковских работников в СМС

***

Хочу банкиров я поздравить,
И много счастья пожелать,
Престижа рейтинги возглавить,
И кризис со страны прогнать,
И пусть дефолты не приходят,
Печали, горести уходят,
А радость поскорей придет,
Любовь, удачу принесет.

***

В деле банковском ты — профи,
Дебет, кредит, депозит,
Как проценты начисляют,
Курс валют, каков кредит.

И сегодня пожелаем,
Мы в твой праздник — позитив:
По карьере вверх подняться,
Все мечты осуществив!

***

Наши денежки считают
И проценты начисляют.
И по жизни утверждают:
Не храните дома в банке,
А храните в нашем банке.

***

Вы за гривнами следите,
И курсом валютным,
И кредиты нам дадите
Беспроцентно абсолютно.

Пусть все банки Украины
Дарят нам заботу,
Ну, а всем нашим банкирам
Спасибо за работу!

***

За тебя, работник банка,
Поднимаем эти чарки.
Ты живи и не тужи,
Крепко с деньгами дружи!

***

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