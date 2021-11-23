Дня Святого Николая с нетерпением ждут все детки. Ведь в этот период, в ночь с 18 на 19 декабря, под их подушками или в ботинках оказываются подарки.

Подготовить презент лучше заранее, чтобы в последний момент не покупать первое, что бросится в глаза. Идеи подарков ребенку на День Святого Николая — далее в материале.

Сладости и другие вкусности

В этот день принято дарить сладости. Необязательно это должна быть гора конфет, это могут быть разнообразные фрукты, возможно, экзотические или такие, каких ребенок еще не пробовал.

Можно подарить своему чаду от имени Святого Николая красивый и необычный набор с редкими конфетками и шоколадками. Микс орешков, пряников интересной формы и необычные пирожные.

Канцелярские принадлежности

Разнообразные школьные принадлежности не только вызовут у ребенка восхищение, но и подогреют энтузиазм к следующему учебному полугодию. Это может быть стильный и интересный пенал, различные ручки, маркеры, яркие резинки, тетрадки, блокноты или рюкзак.

Игрушки

Возможно, ваш ребенок мечтает о какой-то игрушке. Может быть, это новинка, которая ворвалась на рынок, и ее хотят все дети. Или, например, плюшевый медвежонок, машинка на пульте управления, робот, конструктор, кукла, детская косметика.

Выбор детских игрушек разнообразен, отталкивайтесь от интересов ребенка, а лучше поинтересуйтесь, чего ему хочется.

Настольные игры

Сейчас многие дети зависимы от гаджетов, однако настольные игры куда полезнее. К тому же родители также вовлечены в этот процес, а это сближает.

Игры могут быть как физического или социального формата, так и интеллектуального.

Наборы для творчества

Наборы для творчества тоже станут отличным подарком на День Святого Николая. Это может быть что-то, связанное с рисованием, лепкой, аппликациями. Возможно, ваша дочь любит вышивать или создавать украшения, а сын — ремонтировать, тут может подойти набор детских инструментов.

Что еще можно подарить ребенку на День Святого Николая:

ванные принадлежности (пену, бомбочки, детский гель, резиновые игрушки);

часы с GPS-датчиком;

книги;

одежду;

ночник;

кигуруми или пижаму;

пазлы и многое другое.