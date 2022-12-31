Чтобы Новый год 2023 запомнился, его нужно отметить весело — в кругу друзей или семьи. Война не сможет забрать у нас праздник.

Многие украинцы верят, что 2023 год будет решающим, и его нужно встретить соответствующее. Традиционно нужно загадать желание, и оно будет единым для всех нас. Поздравить также следует и тех, кто не сможет поднять бокалы за пышным столом.

Факты ICTV подготовили поздравления с Новым годом 2023 в прозе, которые поднимут настроение в это нелегкое время. Теплые и искренние слова еще никому не навредили.

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Новый год — это еще один шанс начать новую жизнь, настроиться на новые победы, поставить перед собой новые, более амбициозные цели, сделать себя лучше и сильнее. Главное — верить в победу. Пусть все благие начинания будут успешными!

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С Новым годом поздравляю и пожелать хочу войти в него с улыбкой и ощущением счастья, провести этот год весело и успешно, воплотить в реальность все свои мечты. Пусть новый год подарит радостные встречи и тёплые эмоции, великолепные идеи и невероятную удачу.

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Каждый Новый Год – это обновление и шанс сделать все лучше чем раньше. Пусть все планы, все желания и все мечты осуществятся в 2023 году! Желаю упорства, веры в себя и силы сделать все, что задумано!

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В новогоднюю ночь поднимем свои бокалы шампанского за наших родных и любимых, за мир, любовь и согласие в мире, за людей, защищающих нашу страну, за успешный следующий год, чтобы в нем сбылись все мечты и желания!

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Поздравляем Вас с наступающим новогодним праздником, желаем семейного благополучия, достатка и процветания, гармонии в отношениях, профессионального роста и успехов во всех начинаниях!



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Декабрь уже позади — самое время посмотреть, что приготовил нам январь. Первый месяц 2023 года принесет нам много праздников — как церковных, так и государственных. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.