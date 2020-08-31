Оригинальная прическа на 1 сентября дополнит образ ребенка. Тем более День знаний 2020 года будет особенным, ведь школьники почти полгода не были в родных классах.
Косы — отличный вариант прически для школьника на 1 сентября, они всегда смотрятся празднично.
Сейчас существует огромное количество вариантов причесок с косами. Факты ICTV собрали самые интересные виды плетения.
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- Коса-корона. Такая прическа сделает любую школьницу королевой Дня знаний. Больше подойдет старшеклассницам.
- Коса-водопад. Легкая и непринужденная прическа идеально дополнит любой образ. Ее можно украсить бантом или лентой.
- Драконья коса. Подойдет ученицам средней школы.
- Рыбий хвост. Очень красивая прическа, которая будет интересно смотреться на первоклассницах. Таких кос можно сделать одну или две, а также дополнить их бантиками или ленточками.
- Африканские косы. Можно уделить прическе ребенка на 1 сентября особое внимание и заплести много косичек. Такой вариант будет смотреться экзотически.
Прически на 1 сентября
Помимо косичек, можно сделать и другие варианты причесок на 1 сентября.
Среди них — различные виды хвостов и пучков.
Больше оригинальных идей причесок для школьников на День знаний ищите на Фактах ICTV.