Оригинальная прическа на 1 сентября дополнит образ ребенка. Тем более День знаний 2020 года будет особенным, ведь школьники почти полгода не были в родных классах.

Косы — отличный вариант прически для школьника на 1 сентября, они всегда смотрятся празднично.

Сейчас существует огромное количество вариантов причесок с косами. Факты ICTV собрали самые интересные виды плетения.

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Коса-корона. Такая прическа сделает любую школьницу королевой Дня знаний. Больше подойдет старшеклассницам.

Коса-водопад. Легкая и непринужденная прическа идеально дополнит любой образ. Ее можно украсить бантом или лентой.

Драконья коса. Подойдет ученицам средней школы.

Рыбий хвост. Очень красивая прическа, которая будет интересно смотреться на первоклассницах. Таких кос можно сделать одну или две, а также дополнить их бантиками или ленточками.

Африканские косы. Можно уделить прическе ребенка на 1 сентября особое внимание и заплести много косичек. Такой вариант будет смотреться экзотически.

Прически на 1 сентября

Помимо косичек, можно сделать и другие варианты причесок на 1 сентября.

Среди них — различные виды хвостов и пучков.

Больше оригинальных идей причесок для школьников на День знаний ищите на Фактах ICTV.