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Корона, водопад и дракон: топ-5 идей причесок на 1 сентября с косами

31 августа, 11:23 Людмила Грубнік
Корона, водопад и дракон: топ-5 идей причесок на 1 сентября с косами
Источник: Pixabay

Оригинальная прическа на 1 сентября дополнит образ ребенка. Тем более День знаний 2020 года будет особенным, ведь школьники почти полгода не были в родных классах.

Косы — отличный вариант прически для школьника на 1 сентября, они всегда смотрятся празднично.

Сейчас существует огромное количество вариантов причесок с косами. Факты ICTV собрали самые интересные виды плетения.

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  • Коса-корона. Такая прическа сделает любую школьницу королевой Дня знаний. Больше подойдет старшеклассницам.

  • Коса-водопад. Легкая и непринужденная прическа идеально дополнит любой образ. Ее можно украсить бантом или лентой.

  • Драконья коса. Подойдет ученицам средней школы.

  • Рыбий хвост. Очень красивая прическа, которая будет интересно смотреться на первоклассницах. Таких кос можно сделать одну или две, а также дополнить их бантиками или ленточками.

  • Африканские косы. Можно уделить прическе ребенка на 1 сентября особое внимание и заплести много косичек. Такой вариант будет смотреться экзотически.

Прически на 1 сентября

Помимо косичек, можно сделать и другие варианты причесок на 1 сентября.

Среди них — различные виды хвостов и пучков.

Больше оригинальных идей причесок для школьников на День знаний ищите на Фактах ICTV.

Теги
1 вересня , зачіски
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