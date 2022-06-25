День таможенной службы Украины ежегодно отмечают 25 июня. В 2022 году праздник приходится на субботу.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто профессионально следит за ввозом различного товара, за соблюдением всех норм процесса и борется с контрабандой. Таможенники помогают государству пополнять бюджет, а также не позволяют нарушать закон тем, кто хочет сэкономить нелегальным путем.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем таможенника 2022 в открытках и СМС, которые порадуют сотрудников этой государственной службы. Сейчас таможенники работают в усиленном режиме, и теплые слова смогут дать мотивации отдавать себя работе.

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Поздравления с Днем таможенника в открытках

Поздравления с Днем таможенника в СМС

***

У таможенника праздник,

И поздравить мы спешим,

Пожелать ему в работе

Лишь успехов от души.

Поменьше нервов и ненастья,

Желаем вам любви и счастья.

Вас ослушаться нельзя,

С Днем Таможни вас, друзья!

***

С Днем Таможни поздравляем!

Бдительность – залог всего.

Не упустить мы вам желаем

В работе нервной ничего.

Побольше было чтоб удачи

И справиться с любой задачей!

***

С Днем таможни поздравляем,

От души мы вам желаем,

Наблюдательны чтоб были

И внимательно следили.

Равных нет в уме и силе,

Нет таможни лучшей в мире!

***

Всех, кто служит на таможне,

Поздравляем мы сейчас,

Вы проводите досмотр

На границе каждый час,

Труд ваш был всегда в почете,

Вам желаем много сил

И хотим, чтоб каждый день вам

Только радость приносил!

***

С Днем таможенника тебя

Я стихом от души поздравляю,

Счастья, удачи, добра

Сердцем коллеги желаю.

***

В День таможенника вам я желаю

Удачи в рабочем труде,

И искренне всех поздравляю,

Пусть радость не дремлет в душе.

Желаю добра и здоровья,

Достатка и счастья в семью,

Работайте дружно, с любовью

Душой я своей говорю.

***

Совсем скоро наступит июль — средина лета принесет украинцам огромное количество праздников. К примеру, уже 2 числа будут отмечать День налоговика, а 28 числа — День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.