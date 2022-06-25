День таможенной службы Украины ежегодно отмечают 25 июня. В 2022 году праздник приходится на субботу.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто профессионально следит за ввозом различного товара, за соблюдением всех норм процесса и борется с контрабандой. Таможенники помогают государству пополнять бюджет, а также не позволяют нарушать закон тем, кто хочет сэкономить нелегальным путем.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем таможенника 2022 в открытках и СМС, которые порадуют сотрудников этой государственной службы. Сейчас таможенники работают в усиленном режиме, и теплые слова смогут дать мотивации отдавать себя работе.
Поздравления с Днем таможенника в открытках
Поздравления с Днем таможенника в СМС
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У таможенника праздник,
И поздравить мы спешим,
Пожелать ему в работе
Лишь успехов от души.
Поменьше нервов и ненастья,
Желаем вам любви и счастья.
Вас ослушаться нельзя,
С Днем Таможни вас, друзья!
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С Днем Таможни поздравляем!
Бдительность – залог всего.
Не упустить мы вам желаем
В работе нервной ничего.
Побольше было чтоб удачи
И справиться с любой задачей!
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С Днем таможни поздравляем,
От души мы вам желаем,
Наблюдательны чтоб были
И внимательно следили.
Равных нет в уме и силе,
Нет таможни лучшей в мире!
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Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
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С Днем таможенника тебя
Я стихом от души поздравляю,
Счастья, удачи, добра
Сердцем коллеги желаю.
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В День таможенника вам я желаю
Удачи в рабочем труде,
И искренне всех поздравляю,
Пусть радость не дремлет в душе.
Желаю добра и здоровья,
Достатка и счастья в семью,
Работайте дружно, с любовью
Душой я своей говорю.
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Совсем скоро наступит июль — средина лета принесет украинцам огромное количество праздников. К примеру, уже 2 числа будут отмечать День налоговика, а 28 числа — День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.