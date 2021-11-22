День святого Николая Чудотворца отмечают в Украине 19 декабря. В 2021 году этот праздник приходится на воскресенье. Традиционно детишки получают сладости или прутики, которые Николай оставляет под подушкой. В дополнение к конфетам можно порадовать своего малыша еще одним сюрпризом — игрушкой, книгой, или пазлами.

Что подарить на День Святого Николая — читайте в материале Фактов ICTV.

В первую очередь можно спросить у ребенка, чего он хочет больше всего, — это заметно упростит задачу.

К примеру, многим мальчикам нравятся конструкторы — сейчас их огромное количество, и теперь это не просто набор фигурок, а полноценные тематические наборы. Можно приобрести набор с динозаврами, с Бэтменом, с пожарниками — есть почти все, чего захочет маленький мальчик.

Девочки также любят играть с интерактивными игрушками, которым можно менять внешний вид — куклы со специальными домиками и одеждой. К тому же, к ним можно будет докупать различные аксессуары на протяжении всего года — машинки, новые домики, новые платья и кукол-подружек. Это поможет вернуть интерес к уже забытой игрушке.

Также не стоит забывать и про сладости — различные наборы с огромным количеством конфет считаются незаменимым аттрибутом ко Дню Святого Николая. Сейчас коробки со вкусным сюрпризом продаются практически в каждом магазине, поэтому подобрать нужный вариант под любой бюджет и пожелания довольно легко. К тому же, это универсальный подарок для детей всех возрастов.

Книга отлично подойдет тем, кто любит читать и подолгу проводить время перед страницами. Сейчас есть детские книги на любой вкус, а некоторые даже основаны на видеоиграх — отличная возможность привить любовь к чтению так, чтобы это было интересно ребенку.

Еще одним хорошим подарком на День Святого Николая будет набор раскрасок — к ним можно добавить набор карандашей. Это поспособствует развитию, а также не даст скучать на протяжении длительного времени.

Далеко от раскрасок отходить не надо — пазлы всегда пользуются огромной популярностью. Набор можно подобрать под любой возраст и пожелания — от простых до самых больших и сложных. Некоторые из них понравятся не только детям, но и самим родителям.

Также можно подарить настольные игры — сейчас их очень много на рынке. В некоторые из них можно играть всей семьей, и скучно не будет никому. Отличный способ проводить вечера в кругу семьи.

Для тех, кто хочет активно проводить время зимой, — санки, коньки или лыжи помогут насладиться снегом в полной мере. Также к ним можно присмотреть дополнительную защиту.

Различные гаджеты стали неотъемлемой частью детства многих маленьких украинцев. В зависимости от возраста можно подарить планшет, наушники, телефон или умные часы.

Также можно преподнести более практичные подарки — рюкзак, глобус, теплую пижаму или красивый термос для чая.

Все эти подарки на День Святого Николая точно порадуют даже самых маленьких. Главное, чтобы вся семья наслаждалась этим светлым днем.