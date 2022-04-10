Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Свята в Україні

Когда Вербное воскресенье 2022 — дата

10 апреля 2022, 14:00
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Когда Вербное воскресенье 2022 — дата
Источник: Pixabay

Вербное воскресенье в 2022 году приходится на 17 апреля, его празднуют за неделю до Пасхи.

Вербное воскресенье еще называют Вход Господень в Иерусалим. Как рассказывает Евангелие, именно в этот день Иисус Христос посетил город.

Когда же он въезжал в Иерусалим, то местные жители устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и выкрикивали Осанна!

Учитывая, что пальмы в Украине не растут, в православной традиции их заменили вербой. Это растение первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

Поэтому верующие на Вербное воскресенье идут на торжественную службу в церковь и обязательно святят несколько веточек вербы.

Затем освященную вербу приносят домой и символически избивают друг друга. Сохраняют освященную вербу круглый год по иконам.

Читайте также:
БерезеньМасленица и международный женский день: календарь праздников на март 2022

Теги
Вербна неділя , Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.

Читайте Как празднуют Вербное воскресенье: традиции, приметы и запреты

Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь