Когда Вербное воскресенье 2022 — дата

Вербное воскресенье в 2022 году приходится на 17 апреля, его празднуют за неделю до Пасхи.

Вербное воскресенье еще называют Вход Господень в Иерусалим. Как рассказывает Евангелие, именно в этот день Иисус Христос посетил город.

Когда же он въезжал в Иерусалим, то местные жители устилали ему дорогу пальмовыми ветвями и выкрикивали Осанна!

Учитывая, что пальмы в Украине не растут, в православной традиции их заменили вербой. Это растение первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

Поэтому верующие на Вербное воскресенье идут на торжественную службу в церковь и обязательно святят несколько веточек вербы.

Затем освященную вербу приносят домой и символически избивают друг друга. Сохраняют освященную вербу круглый год по иконам.