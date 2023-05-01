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Когда в Украине отмечают День ангела Виктории 2023: даты, поздравления и значение имени

1 мая 2023, 13:33
Владислава Ткаченко редакторка ленты
8 березня, 8 марта
Источник: Pexels

Несколько раз в год в Украине празднуют день ангела Виктории. Это очень популярное и древнее имя, которое не утратило своей актуальности и сегодня.

Факты ICTV решили раскрыть значение имени Виктории, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.

Сколько раз в году отмечают день ангела Виктории

Обладательницы этого имени отмечают свои именины семь раз в год по церковному православному календарю:

  • 12 октября — мученицы Виктории;
  • 6 ноября — день памяти Виктории Никомидийской;
  • 30 ноября — Виктории Кордувийской;
  • 23 декабря — Виктории Римской;
  • 11 февраля – день памяти Виктории Альбитинской;
  • 7 июня – день памяти Виктории Эфесской;
  • 14 июня – день памяти Виктории Солунской.

Впрочем, можно найти еще множество дат, когда отмечают именины Виктории, поскольку имя является довольно популярным и древним.

Например, еще день ангела Виктории празднуют 21 ноября, 23 марта и 29 апреля.

Значение имени Виктория и характер его обладательницы

Имя Виктория имеет латинское происхождение. Римляне считали, что это имя богини победы Виктории, поэтому в переводе оно означает победительница или победа.

В повседневной жизни Викторию также называют Викуля, Вика, Викочка, Викуся, Вита, Викуша.

Имя имеет довольно сильное значение, поэтому характер у Виктории соответствующий. Она спокойна, но настойчива, способна не только в одиночку добиваться поставленных целей, но и свое окружение вдохновить на подвиги.

Обладательница этого имени сильная и независимая, но глубоко внутри очень нежная, романтичная и наивная. Верит в мечты, доверчива к людям. Слабые черты Виктории — лень и меланхоличность.

С раннего возраста девочка очень подвижна и импульсивна, умеет отстаивать свое мнение. Редко отступает перед трудностями, довольно настойчива и может вступить в бой даже с сильнейшим врагом.

Мужчину себе выбирает очень тщательно и придирчиво. Однако именно ради мужа Вика готова на любые жертвы.

Обычно Викторию привлекает сфера искусства, девочка склонна к написанию стихов или музыки, а также хорошо рисует. У Вики есть все шансы стать актрисой, художницей или фотографом.

Виктория очень сексуальна, хоть и старается это скрывать, также девушка стремится всегда быть в центре внимания.

Смс-поздравления с Днем ангела Виктории 2023

Развевающиеся солнца лучики:
Желают счастья нашей Вике!
Поздравляем! Поздравляем!
Быть успешной желаем!

***

Прими, Викуся, поздравления!
Ты красоты и шарма идеал.
Пусть сбываются желания,
Всех тебе благ.

***

От всей души желаю, Вика,
Тебе улыбок, позитива.
Всегда жить с радостью и шиком,
Свободно, круто и счастливо!

***

С Днем Ангела Виктории мои самые искренние поздравления,
От всей души, с пожеланиями добра,
В здравии и радости, сто лет процветания,
Любви, счастья и семейного тепла!

***

Желаю, чтобы все задуманное осуществилось в жизни,
С Днем Ангела, Виктория, моя добрая и милая,
Да будет радость в твоей душе,
И сверх всего — чтобы была ты счастлива!

***

С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков в жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.

***

Поздравляю с Днем ангела. Пусть ваш ангел просвечивает вас на всякое время, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела.

Поздравления с днем ангела Виктории в открытках 2023

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