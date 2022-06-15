В 2022 году День отца в Украине будут отмечать 19 июня, в третье воскресенье июня.

В Украине официально пап с праздником будут поздравлять уже четвертый год подряд. Ввел празднование Дня отца в 2019 году своим указом пятый президент Украины Петр Порошенко.

Целью праздника является укрепление института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

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В мире День отца впервые отметили в 1909 году в городе Спокан (штат Вашингтон, США) по инициативе Соноры Смарт (Додд).

Женщина обратилась к властям города с просьбой ввести День отца, когда осознала, что такого праздника до сих пор не было.

Таким образом ей хотелось поблагодарить своего отца Уильяма, который после смерти ее матери самостоятельно воспитывал шестерых детей.

Праздник хотели провести в день рождения отца Соноры 5 июня, но из-за нехватки времени на подготовку перенесли на две недели.

Идею отмечать День отца вскоре подхватили другие города штата, а общенациональным праздником оно стало в 1966 году. Тогда и определили дату для праздника – третье воскресенье июня.

К слову, 19 июня в Украине также отмечают День медика. Все праздники июня 2022 собрали в календаре.