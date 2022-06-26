День молодежи в Украине — радостный праздник, который посвящается всем тем, кто только начинает познавать эту жизнь. В этот день тысячи детей и подростков наслаждаются летними днями, каникулами после учебного года, а также готовятся к взрослой жизни.

Однако в 2022 году важное событие перенесли — с этого года молодежь будет отмечать свой день не в июле.

Когда в Украине День молодежи — далее в материале.

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Не секрет, что ранее праздник отмечали ежегодно в последнее воскресенье — в 2022 году оно приходится на 26 июня. Утвердил этот праздник первый президент Украины Леонид Кравчук 22 июня 1994 года.

Действующий президент страны Владимир Зеленский внес поправки 28 июля 2021 года, заявив, что День молодежи будут ежегодно отмечать 12 августа.

Суть праздника — поддержка инициативы молодежных объединений и организаций Украины. Власти необходимо прислушиваться к интересам молодежи, ведь она наше будущее. Традиционно, в городах и селах местные власти устраивают различные программы в общественных местах — ярмарки, различные конкурсы и концерты.

На фоне военного положения до 25 августа, мероприятий с большим скоплением людей в городах и селах не будет.

Со следующей недели наступает июль — средина лета порадует украинцев огромным количеством различных праздников, в том числе и профессиональных. Свой день в этом месяце будут отмечать налоговики, рыбаки, бухгалтера и аудиторы. Также 28 числа состоится важный государственный праздник День крещения Киевской Руси — Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников июля 2022 можно на Фактах ICTV.