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Когда надо купаться в Чистый четверг 2022

18 апреля 2022, 16:01
Юлія Клєцова
Когда надо купаться в Чистый четверг 2022

Издавна в Чистый четверг, который в этом году выпадает на 22 апреля, было принято убирать дом и купаться. Но чтоб по-настоящему почувствовать силу праздника Пасхи, надо искупаться до восхода солнца.

Факты ICTV собрали для вас самые популярные советы и традиции для купания.

  1. Сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен умыться с серебряной монетки или ложки. Считается, что подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в этот день умывают с одолженного у соседей серебра.
  2. Считается, что в Чистый четверг вода может смыть все грехи и неприятности, которые накопились за прошедший год. Также, чтобы получить все эти преимущества, необходимо во время купания читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.
  3. Верующие советуют купаться стоя. А когда вода будет стекать, необходимо представить, что это не просто вода льется, а льется чистый яркий белый свет, который легко смывает всю накопившуюся негативную энергию, очищая тело и душу.
  4. В Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.

Также есть специальная молитва для Чистого четверга, которую стоит произносить во время купания.

— Как исповеди очи­щают, как вода грязь смы­вает, так и ты, Четверг, чистым будь. Очисти меня, раба(у) Божьего (ью), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Свя­того Духа. Аминь.

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Теги
Пасха , Чистий четвер
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