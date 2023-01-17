Ежегодно, 25 января, отмечают Татьянин день. В 2023 году он приходится на среду. Так, этот праздник принято чтить мученицу Татиану Римскую, которая посвятила свою жизнь вере в Иисуса. Ее казнили именно 25 января из-за того, что она не хотела исповедовать язычество.

Значение имени и характер Татьяны

Имя Татьяна имеет римские корни. В переводе оно означает основательница.

В жизни Татьяны преобладают эмоции, которые нередко помогают — к примеру, постоять за себя или высказать свою позицию. Ее настроение — самая главная причина тех или иных действий, и от этого зависит ее жизнь.

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Обладательницы этого имени готовы быть упрямыми, чтобы добиться необходимой цели. Лидерских качеств предостаточно, чтобы сидеть в кресле руководителя. Татьяне нравится мужское общество в работе, она раскованная и дружелюбная, и умеет расположить к себе своих коллег и подчиненных.

Традиции на День ангела Татьяны

В День Татьяны церкви проводят богослужения в честь мученицы. Как и в любой церковный праздник, запрещено заниматься тяжелым трудом и домашней рутиной — уборкой, шитьем.

Нередко хозяйки пекли хлеб и печенье в форме солнца, где каждый член семьи должен попробовать выпечку.

Январь уже почти закончился — ему на замену приходит февраль, который подготовил украинцам огромное количество праздников. Так, на конец зимы приходится Масленица. Ознакомиться с полным календарем праздников февраля 2023 можно на Фактах ICTV.