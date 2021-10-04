В 2021 году Хеллоуин будут отмечать накануне Дня всех святых – 31 октября. Этот день символизирует приход зимы и нечистых сил.

Одним из главных атрибутов этого праздника является светильник Джека — тыква с вырезанной зловещей гримасой и свечой внутри. Считается, что он будет отгонять злых духов, если поставить его возле дома. Согласно ирландскому поверью, Светильник Джека является душой, которую не приняли ни в рай, ни в ад.

На Хеллоуин 2021 принято наряжаться в страшные костюмы вампиров, вурдалаков, ведьм. Самые каноничные костюмы ассоциируются с культовыми фильмами ужасов, о которых знают все. Популярностью пользуются образы мумии или чудовища Франкенштейна. В этот праздник также не стоит забывать и об осенних аттрибутах — пугало может быть очень жутким.

Во многих городах мира в этот праздник организуются тематические аттракционы. В Ирландии устраиваются фейерверки, в Японии – парадные шествия.

Если в США дети ходят по домам и выпрашивают у хозяев сладости, то в Украине Хеллоуин больше любят студенты.

Во многих развлекательных заведениях проходят тематические вечеринки, просмотры фильмов ужасов, а на улице можно периодически встретить людей с разрисованными лицами.

В календаре праздников на октябрь 2021 будет много памятных дат. Практически каждый день украинцы будут отмечать профессиональные праздники.

Также будет праздноваться День защитников и защитниц Украины, который припадает на 14 октября. Так, 14, 15, 16 и 17 октября будут выходными днями для украинцев.

Не стоит забывать и о великом православном празднике — Покров Пресвятой Богородицы. Он знаменует собой начало свадебного сезона.

Ознакомиться с календарем праздников на октябрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.