29 августа православные отпразднуют Ореховый Спас, которые имеет несколько названий – Третий Спас, Хлебный или Спас на полотне. В 2021 году это число приходится на воскресенье.

Первый Спас (Маковея) – 14 августа, Второй (Яблочный) – 19 августа, а Третий (Ореховый) завершает цикл праздников.

С ним связывают завершение жатвы и созревание орехов. 29 августа наши предки пекли хлеб из муки нового урожая. Отсюда второе название – Хлебный.

Лениться в этот день – большой грех, поскольку нужно собирать урожай и делать заготовки на зиму.

Кстати, в народе говорят, если в этом году хороший урожай орехов, то хлеб не уродится, а следующем будет все наоборот.

В календаре церковных праздников на август 2021 есть два непереходных двунадесятых праздника: 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас и 28 августа — Успение Богородицы.

Кроме того, в третий месяц лета есть многодневный Успенский пост, который начинается 14 августа и заканчивается 28 августа. Полный календарь церковных праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.