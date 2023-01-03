День ангела Ольги по церковному календарю отмечают 24 июля и 3 января. Именно в эти дни церковь чтит память княгини Ольги, которая первая приняла християнство в Киевской Руси.

Кроме того, княгиня считается покровительницей матерей, вдов и всех людей, принятых в христианство.

Сейчас встречаются и другие даты празднования Дня ангела Ольги, всего их семь — 3 января, 10 февраля, 5 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.

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Известно, что 17 июля именины отмечают на честь святой страстотерпицы княгине Ольги, святой Татьяны, Анастасии и Марии.

10 февраля — это день мученицы Евдокимовой, 5 марта — мученицы Кошелевой, 14 марта — преподобной мученицы Жильцовой, 23 ноября — мученицы Масленниковой.

В День ангела Ольги стоит поздравлять с именинами всех обладательниц этого имени. Желать им здоровья, счастья, любви.