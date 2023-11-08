Только наступили холода, а уже хочется солнышка и длительного светового дня. Для всех живых существ продолжительность светового дня чрезвычайно важна, но с приближением зимы солнце все позже всходит и раньше садится.

Когда же, наоборот, день начнет увеличиваться и световое время станет больше — читайте в нашем материале.

Когда день начнет увеличиваться 2023

Существует такое понятие, как день зимнего солнцестояния. Это день, когда наблюдается самая длинная ночь в году и самый короткий световой день. В 2023 году он приходится на 21 декабря.

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С точки зрения астрономии это означает, что планетарная ось достигла наибольшего угла наклона от Солнца.

По данным ресурса meteocast, 21 декабря 2023 года:

Восход солнца в Киеве состоится в 07:56;

Астрономический полдень: 11:56;

Закат солнца: 15:56;

Длительность дня: 08:00;

Длина ночи: 16:00.

21 декабря, или день зимнего солнцестояния, у большинства народов воспринимали как возрождение, считали, что весна уже совсем близко, и устраивали по этому поводу праздники, проводили ритуалы и торжества.

Когда начнет увеличиваться световой день в 2024 году

Именно после 21 декабря световая часть суток начинает понемногу увеличиваться. Рост продолжается вплоть до момента летнего солнцестояния 20 июня 2024 года.

В промежутке между декабрем и июнем наступает момент, когда продолжительность дня и продолжительность ночи становятся равными. Это приходится на дату 20 марта 2024 года (05:06:03 по киевскому времени) и называется днем весеннего равноденствия.

После этого дня продолжительность ночи продолжает уменьшаться, а световой день все больше увеличивается, пока не наступит летнее солнцестояние.