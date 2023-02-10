С наступлением зимних холодов мы постоянно ждем, когда же дни снова станут хоть немного длиннее. Многим людям хочется больше насладиться светом в эту холодную пору.

Происходит это после зимнего солнцестояния – самого короткого дня в году. Когда наступит самый короткий день 2023 – читайте в материале.

Самый короткий день в году 2023

В самый короткий день мы можем видеть уникальное явление, которое мы можем наблюдать раз в году – зимнее солнцестояние. Это момент, когда Солнце проходит на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, через самую южную точку эклиптики, либо через самую северную точку эклиптики.

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Самый короткий день 2023 года будет 22 декабря. А солнцестояние состоится 22 декабря в 05:27 (по киевскому времени).

Интересно, что в год перед високосным самый короткий день приходится на 22 декабря. Вот, например, даты зимнего солнцестояния на ближайшие 5 лет:

2023 год – 22 декабря;

2024 год – 21 декабря;

2025 год – 21 декабря;

2026 год – 21 декабря;

2027 год – 22 декабря;

2028 год – 21 декабря.

Зимнее солнцестояние: как празднуют самый короткий день в мире