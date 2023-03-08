8 марта в мире празднуют День женщин, однако многие из нас задаются вопросом — когда Международный день мужчин. Так вот, этот праздник приходится на 19 ноября.

Впервые Международный день мужчин отметили в Тринидаде и Тобаго ( островное государство в южной части Карибского моря) в 1999 году. Спустя некоторое время он нашел поддержку в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Ближнего Востока, Европы и ООН.

Главная цель праздника — привлечь внимание к дискриминации мужчин и к проблем неравенству полов.

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Как празднуют Международный день мужчин в Украине

День мужчин отмечают в более 50 странах мира, в Украине в последнее время он также становится популярным.

Понятно, что дата 19 ноября не такая популярная, как 8 марта, однако это пока что.

Как таковых традиций празднования Международного дня мужчин в Украине — нет, поскольку дата не популярна. Однако если подумать, она может стать идентичной Международному женскому дню.

Обычно, в такие праздники дарят мужчинам подарки, говорят приятные слова и напоминают про их важность в современном мире. Ведь не стоит говорить, сколько мужчины делали и делают для нас сейчас?

Получается, что можно накрыть праздничный стол, подготовить презенты или, если вы не рядом, отправить приятные слова в мессенджере.