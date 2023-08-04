В Украине мы ежегодно отмечаем три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Спас является одним из самых больших, после Пасхи, двунадесятых праздников.

Смысл праздника заключается в событии откровения преображенного Христа апостолам и в глубокой человеческой благодарности Богу за данные им созревшие плоды. Когда Медовый Спас 2023 и как его отмечают в Украине – читайте в материале.

Когда в Украине Медовый Спас 2023: дата праздника

Известно, что с 1 сентября 2023 Украина переходит на празднование церковных праздников, которые будут отмечаться по новому календарю. Но в этом году все Спасы мы будем все еще праздновать по старинке. Поэтому Медовый Спас, или, как называют этот праздник в народе – Маковея, мы будем праздновать 14 августа. А вот в следующем году мы отметим Маковея 1 августа.

Традиции на Медовый Спас 2023 в Украине

В этот день заведено освящать мед и мак в церкви. Кроме этого приносят и другие изделия из мака, букеты, целебные травы и воду. Считается, что собранный на Маковея мак обладает особыми целебными свойствами. В церковь не несут мясо, вино и деньги, поскольку начинается Успенский пост.

Все освященные продукты нужно съесть в тот же день или поделиться с другими.

Когда-то в этот день освящали воду в реках и озерах, после чего верующие купались в них, чтобы смыть с себя грехи и набраться здоровья. А вот на праздничный стол обязательно ставили мед. К нему подавали блины, лепешки, делали медовуху. Также раздавали сладости соседям, помогали пожилым людям.

В этот день нельзя работать в огороде, шить и убирать. Желать кому-то горя, шумно праздновать и громко говорить (чтобы не беспокоить пчел).

Приметы на Медовый Спас 2023