Масленица — народный праздник, который символизирует уход зимы и приход весны. Событие длится целую неделю, и за эти дни нужно придерживаться традиций и правил.

Однако праздник зависит от Пасхи, поэтому дата начала и конца с каждым годом новая. Самое время узнать, когда Масленица в 2023 году.

Традиционно, Масленица — это последняя неделя перед Великим постом. Так, праздничная неделя начинается на 56 день до Пасхи, которая в 2023 году приходится на 16 апреля.

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Календарь показывает, что Масленица начинается в понедельник 20 февраля, а закончится в воскресенье 26 февраля.

За эту неделю верующим нужно многое успеть. К примеру, ограничить себя в пище — нельзя есть мясо. Однако приветствуются блины, да и молочная продукция и яйца. Нужно наестся всем этим перед постом, который продлится аж до Пасхи и закончится 15 апреля.

Сама суть Масленицы — верующие провожают уходящую зиму и радуются весне. Что касается блинов, то они связаны с богом Солнца Ярылом, и под конец праздничной недели было принято сжигать чучело Мару.

Весь 2023 год принесет много праздников украинцам. Лучше подготовиться к ним заранее, чтобы провести их в кругу семьи или близких, или даже взять отпуск. Ознакомиться с календарем церковных праздников 2023 года можно на Фактах ICTV.