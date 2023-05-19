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Когда летнего Николая в 2023 году — дата и поздравления

19 мая 2023, 18:03
Асоян Карина редактор ленты
коли літнього миколая
Источник: Unsplash

Николай Чудотворец — покровитель детей, влюбленных и невинно осужденных. Считается, что он мог творить разные чудеса, в частности исцелять слепых и глухих.

Почитают память святому Николаю дважды в год: зимой и весной.

Когда Летний Николай в Украине

Традиционно чествуют Летнего Николая ежегодно 22 мая. По преданию, именно в этот день Чудотворец обходит всю Землю и прогоняет нечисть.

Зимнего Николая празднуют 19 декабря.

Как поздравить с летним Николаем 2023

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Пусть Николай Чудотворец помогает вам во всем! Оберегает от всех бед и благословляет на долгие счастливые годы жизни.

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В День святого Николая

Я от всей души желаю,

Пусть исполнятся мечты,

И счастливым будешь ты!

Все рассеются тревоги.

Пусть поддержки будет много,

И здоровы будут дети.

Будь счастливей всех на свете!

*****

В День святого Николая

Я от всей души желаю

Мира, счастья и тепла!

Необъятного добра!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

****

Пусть же Николай Угодник

Принесет мешок чудес!

Беды стороной проходят,

Любви будет до небес!

****

В этот день хочу пожелать тебе мира, радости, благополучия! Пусть Николай Чудотворец дарит тебе спокойные и счастливые дни!

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