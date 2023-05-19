Николай Чудотворец — покровитель детей, влюбленных и невинно осужденных. Считается, что он мог творить разные чудеса, в частности исцелять слепых и глухих.
Почитают память святому Николаю дважды в год: зимой и весной.
Когда Летний Николай в Украине
Традиционно чествуют Летнего Николая ежегодно 22 мая. По преданию, именно в этот день Чудотворец обходит всю Землю и прогоняет нечисть.
Зимнего Николая празднуют 19 декабря.
Как поздравить с летним Николаем 2023
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Пусть Николай Чудотворец помогает вам во всем! Оберегает от всех бед и благословляет на долгие счастливые годы жизни.
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В День святого Николая
Я от всей души желаю,
Пусть исполнятся мечты,
И счастливым будешь ты!
Все рассеются тревоги.
Пусть поддержки будет много,
И здоровы будут дети.
Будь счастливей всех на свете!
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В День святого Николая
Я от всей души желаю
Мира, счастья и тепла!
Необъятного добра!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
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Пусть же Николай Угодник
Принесет мешок чудес!
Беды стороной проходят,
Любви будет до небес!
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В этот день хочу пожелать тебе мира, радости, благополучия! Пусть Николай Чудотворец дарит тебе спокойные и счастливые дни!