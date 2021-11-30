Китайский Новый год — уникальный праздник для миллионов жителей Китая. В отличие от привычного для нас формата празднования, жители Китая отмечают его 16 дней — этот период считается своеобразными каникулами из-за огромного количества выходных.

Факты ICTV расскажут, когда Китайский Новый год, о традициях его празднования и поверьях.

Согласно китайскому календарю, он наступит 1 февраля 2022 года. По традиции, миллионы людей будут отмечать его с 31 января по 15 февраля.

Как отмечают Китайский Новый год

У жителей Китая есть свои негласные правила, приуроченные к этому событию. К примеру, за неделю до праздника принято убирать дома, закупаться продуктами и украшать свои двери парными пожеланиями. Накануне Китайского Нового года многие наслаждаются семейным ужином и не спят допоздна.

Уже 1 февраля на улицах городов происходят запуски фейерверков и петард, а также подношения еды предкам. На следующий день принято ходить в гости к родственникам и наслаждаться отдыхом. Уже 15 февраля, в последний день празднования, жители Китая едят сладкие пирожки из клейкой муки и запускают много фейерверков.

Согласно китайскому зодиаку, совсем скоро начнется год Тигра, который обязан принести всем удачу. Он продлится с 1 февраля 2022 года по 21 января 2023 года.

В этот период удачными числами будут: 1, 3 и 4. Выбор цвета в этом году также может повлиять на судьбу. К примеру, счастливыми будут считаться синие, серые, оранжевые и белые оттенки. Лучше избегать коричневого цвета — он будет приносить только неудачу.

В Украине уже с декабря начнут готовиться к Новому году — украшать елку, приглашать друзей и готовить вкусные блюда. Поскольку символ 2022 года — Тигр, меню должно соответствовать вкусам этого животного. Какие салаты стоит приготовить на Новый год 2022, читайте в материале Фактов ICTV.