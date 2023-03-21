Песах — древний праздник иудейской культуры, который часто приравнивают к христианской Пасхе. Однако разницу можно увидеть уже в истории праздника, его особенностях отмечания и мотивах.

Факты ICTV рассказывают, когда отмечают Песах в 2023 году и что известно об этом празднике.

Когда празднуют Песах 2023

Начинают отмечать этот праздник на 14-й день весеннего месяца нисан, который в еврейском религиозном календаре является первым месяцем года. Празднуют Песах в течение семи дней в Израиле и восьми дней за его пределами.

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Песах в 2023 году начинается вечером 5 апреля и заканчивается вечером 12 апреля. Если говорить о Песахе за пределами Израиля, то празднование заканчивается 13 апреля.

История праздника Песах

Песах — иудейский праздник, посвященный освобождению еврейского народа из рабства. Долгое время евреи были в рабстве у египтян. Бог велел Моисею вернуться в Египет и требовать отпустить этот народ. Но фараон отказывался. За это Господь обрушил на страну десять бедствий.

После десятого наказания, когда умерли все первенцы египтян и их скот, фараон приказал израильтянам покинуть его землю. Согласно Ветхому Завету, все катастрофы, которые были направлены Богом, обошли дома евреев.

Как празднуют Песах

Празднование длится неделю. В первый и во второй дни на ужин (седер) собирается вся семья. Также приглашают всех, кто не имеет семьи, и нуждающихся. Они читают молитвы и подают на стол специальные блюда:

маца (пресный “хлеб бедности”) — который якобы ели евреи в Египте;

марор (горькая зелень) — символизирует боль и горечь рабства;

бейца (вареные яйца) — символ жизни;

харосет (тертые яблоки, орехи, финики) — символ глины, из которой евреи делали кирпичи;

зроа (жареная баранина, которую не едят) — символ жертвоприношения в Египте;

подсоленная вода — символ слез, пролитых в рабстве.

Также подают батат, фаршированную рыбу и тому подобное.

Во время ужина каждый должен выпить четыре стакана вина или виноградного сока, символизирующие обещания Бога еврейскому народу. Выпивают вино полулежа, опираясь на левую руку. Нетронутым оставляют пятый бокал, предназначенный для пророка Элияху, который должен вернуться на Землю перед Песахом и возвестить о наступлении Господнего дня.

В конце ужина обязательно съедается маца.

Что запрещено на Песах

В этот период запрещено есть любые блюда, приготовленные на закваске или с помощью брожения (хамец), например хлеб. Кроме этого, хамец даже нельзя хранить дома во время празднования.

В первый и последний дни празднования запрещено делать любую работу.